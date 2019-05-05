Blizzard Overwatch Evreni İçin Büyük Planlara Sahip

Müsabakalarında nefes kesici anlara sahne olan Overwatch için yeniliklerin ardı arkasının kesilmeyeceği duyuruldu.

24 Mayıs 2016 tarihindeki çıkışından sonra bir süre büyük ses getiren ve e-spor alemindeki en büyük oyuncu kitlesini kendisine çeken Overwatch, son dönemlerde gündemde kendisine yer bulamıyor. Ne var ki oyunun geliştiricisi Activision Blizzard, sahip olduğu büyük planlarla bunu değiştirmek istiyor.

Geçen hafta, Blizzard'ın patronu J Allen Brack, yatırımcılarla beraber yapılan bir 'kazanç çağrısı'nda konuşmasında "Geçen yılın son çeyreğinde Overwatch evreni için beslediğimiz büyük hırslarımızın olduğunu ve zaman içinde nasıl bunların gelişebileceğini konuşmuştum. Overwatch, Blizzard için büyük bir ayrıcalık. Kaynaklarımızı ve dikkatimizi, Overwatch'u geliştirmede adamaya da devam ediyoruz. Böylece oyunun topluluğunu ve ayrıcalığını zaman içinde büyütüyoruz" dedi.

Konuşmasında 2019 ve 2020 yılları içerisinde; yeni karakterlerin, haritaların ve deneyimlerin Overwatch'a eklenmeye devam edeceğini de söyleyen Brack, Overwatch'u geliştirmeye devam ederlerken başka önemli bir iş üzerinde de olduklarını söyledi. Oyuncular ise buradan, yeni bir Overwatch oyununun geliyor olabileceği fikrini ortaya koydu.