Overwatch, Önümüzdeki Ay Nintendo Switch'e Geliyor

Nintendo’nun konsolları için çeşitli duyurular yaptığı etkinliği olan Direct, bu gece gerçekleştirilecek. Ancak henüz bu duyurular gerçekleştirilmeden önce Activision Blizzard’ın bir alt kolu olan Blizzard Entertainment’ın popüler oyunu Overwatch’un Switch’e çıkacağı belli oldu. Daha önce de resmi kılıfları ortaya çıkan oyun önümüzdeki ay Switch kullanıcılarına sunulacak.

Bu gece gerçekleştirilecek Nintendo Direct duyurularından bir tanesi erkenden ortaya çıktı. ABD merkezli oyun şirketi Blizzard’ın popüler nişancı oyunu Overwatch, Nintendo Switch el konsoluna da geliyor. Oyun, önümüzdeki ay çıkış yapacak.

Kotaku’da yer alan bir habere göre Overwatch’un Nintendo Switch’e geleceği iddiaları farklı kaynaklar tarafından da doğrulandı. Geçtiğimiz ay Amazon’da Overwatch’un resmi Switch kılıfları ortaya çıkmıştı. Bugün de oyunun çıkış tarihinin 18 Ekim olduğu belli oldu.

Overwatch

Overwatch, 2016 yılının Mayıs ayında PlayStation 4, bilgisayar ve Xbox One için çıkış yaptı. Oyun, çıktığı günden bu yana ise yeni karakterler, etkinlikler ve yamalarla birlikte güncellenmeye devam ediyor. Oyunun PlayStation 4 sürümü Metacritic’te eleştirmenlerden 90, kullanıcılardan 6,4 puan alırken bu puanlar bilgisayar için sırasıyla 91 ve 6,6 Xbox için ise 91, 5,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye saati ile gece 01.00’da başlayacak olan Nintendo Direct duyurularında Switch duyurularının da yapılması bekleniyor. Kasım ayında düzenlenecek olan BlizzCon’da ise Overwatch ile ilgili çok daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.