Oxford, Koronavirüs Aşısından Umutlu Olduklarını Söyledi

Oxford Üniversitesi ve Imperial College’in işbirliğinde üretilen “ChAdOx1 nCoV-19” isimli aşının ilk insan testlerine başlandı. İlk olarak 2 gönüllüde test edilen aşı, Oxford’un açıklamalarına göre umut vadediyor.

Dünyanın en köklü üniversitelerinden olan Oxford, COVID-19 aşısı için çalışmalarını sürdürüyor. İlk insan testlerine başlayan Oxfordlu bilim insanları, aşıdan yüzde 80 umutlu olduklarını söyledi. Eylül ayına kadar aşının hazır olabileceğini belirten Oxford Üniversitesi, Sky News’de yer alan habere göre, geliştirilen aşının koronavirüse karşı işe yarayacağından emin olduklarını belirtti.

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Jenner Enstitüsü’nde çalışmalar yürüten bilim insanları, aşının eylül ayına kadar testlerinin devam edeceğini ve güvenli ve etkili olduğu kanıtlandığında piyasaya sürüleceğini belirttiler. Aşının insan testleri için 1 milyon doz aşı üretileceğini kaydeden uzmanlar, aşıya duyulan güvenin sebebini de açıkladılar. Aynı aşı teknolojisinin koronavirüsle ilişkili MERS ve Ebola gibi hastalıklarda kullanıldığını bildiren uzmanlar, bu sebeple üretilecek aşının tahmin edilenden daha kısa sürede çıkacağını tahmin ediyorlar.

Aşının insan testleri başladı

COVID-19’dan en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere, Oxford Üniversitesi ve Imperial College’in işbirliğiyle üretilen aşı çalışmasının ilk insan testlerine başladı. Gönüllü olan iki insan üzerinde denenen “ChAdOx1 nCoV-19” isimli aşı, şempanzelerde gribe neden olan “adenovirus” genetiğiyle oynama yapılarak geliştirildi.

Aşı nasıl çalışıyor?

COVID-19 virüsü, insan vücuduna spike proteinlerini kullanarak giriyor. Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ChAdOx1 nCoV-19 aşısı ise vücudun spike proteinini tanımasını ve bağışıklık tepkisi vererek virüsün vücuda girmesini engellemeyi sağlıyor.

Aşı testine sağlıklı insanlar giriyor

Koronavirüs aşısının test sürecinde gönüllü olan sağlıklı insanlar seçiliyor. İlk etapta 18 - 55 yaş aralığındaki 1102 gönüllü insana uygulanacak aşı, daha sonraki kapsamlı testlerde en az 5000 kişiye uygulanacak. Teste girecek gönüllüler, aşı olduktan sonra nasıl hissettiklerini elektronik günlüklere düzenli olarak kaydedecekler. Ortaya çıkan semptomlara göre aşının geliştirilmesi sağlanacak