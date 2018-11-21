Oxford Sözlüğü, 2018'in Kelimesini Açıkladı

Oxford Sözlüğü, her yıl geleneksel olarak belirlediği yılın sözcüğünü bu yıl 'Toxic' olarak belirledi.

Oxford Sözlüğü, resmi Twitter hesabı aracılığı ile 2018'in en önemli kelimesi olarak 'toxic'in seçildiğini belirtti. Sözlük anlamı olarak, karşılığında direkt olarak 'zehirli' kelimesini görebileceğiniz bu sözcük; politikadan günlük hayata, ikili ilişkilerden çeşitli metaforlara kadar birçok alanda kullanılıyor.

Oxford Sözlüğü tarafından, 2018 yılında diğer adaylar teknoloji karşıtlığı anlamındaki 'techlash' ve kişinin kendi benliğinden şüphe etmesi anlamındaki 'gaslighting' olmuştu. Oxford tarafından 2017 yılı için açıklanan, İngiltere seçimlerine damga vuran 'youthquake' ve 2016 yılı için Birleşin Krallık'ın Avrupa Birliği referandumunda karşımıza çıkan 'post-truth' kelimeleriydi.

Elbette kelimenin açıklanması sonrasında internette dönen tek bir geyik var: O da Britney Spiers'ın 2003 yılında yaptığı Toxic şarkısıyla bu günleri daha o zamanlardan görmüş olduğu yönünde.