Oxygen Not Included, Erken Erişim Evresini Tamamlıyor

Klei Entertainment şirketinin bilim kurgu simülasyonu Oxgyen Not Included, 28 Mayıs tarihinde erken erişim evresini tamamlayacak.

Klei Entertainment, geliştirilme evresinde olan Oxygen Not Included’a birkaç yıldır son dokunuşlarını yapıyor ve yeni özellikler eklemeye devam ediyordu. İlk olarak 2017 yılında Steam’de erken erişime açılan oyun, bu tarihten beri düzenli olarak güncellenmekteydi. Hatta bu süreçte Epic Games mağazası gibi birkaç mağazaya da eklenmişti. Geliştirilmesinden birkaç yıl sonra Klei, bugün Oxygen Not Included’ın 28 Mayıs tarihinde sonunda erken erişimi bırakmaya hazır olacağını duyurdu.

Oyunu farklı boyutlara taşıyan ve simülasyon bazında bizleri yeniliklerle tanıştıran Klei Entertainment, Don’t Starve gibi oyunlarında yakaladığı başarıyı Oxygen Not Included ile de yakalamayı başardı. Steam’de erken erişime gelmesinin üzerinden 2 yıl geçen oyunu, 2 milyonun üzerinde kullanıcı satın aldı. Hâlihazırda oyuncularının vakit geçirebileceği bir dizi ilginç özelliği bulunsa da oyun, bir sonraki ay erken erişim bıraktığında daha da fazla özellik kullanıcıları bekliyor olacak. Mayıs ayında yapılacak güncellemeye göre oyuna üç adet yeni biyom, yeni yaratıklar, yepyeni binalar ve daha fazlası eklenecek.

Klei Entertainment ayrıca, erken erişim sırasında çıkardıkları birkaç özelliğe karşı aldıkları geri bildirimlerden çok mutlu olduklarını dile getirmeyi ve oyuncu topluluğuna teşekkür etmeyi unutmadı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Jamie Cheng, oyuncu topluluğu için şu sözleri söyledi: “Oyuncularımızın oyunu bu kadar oynamasına ve bu denli benimsemesine çok şaşırdık. Bizlere umduğumuzdan çok daha fazlasını verdiler ve bu nedenle topluluğumdan aldığımız devamlı destek ve geri bildirim için çok minnettarız.”

Oyunun tam sürüme geçiş tarihini kutlamak adına Steam, Oxygen Not Included’a şu anda %25 indirim uyguladı. İndirimsiz fiyatı 39 TL olan oyunu, şu anda 29,25 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.