OxygenOS Open Beta 7 Güncellemesi Yayınlanmaya Başlandı

Hong Kong merkezli bir akıllı telefon üreticisi olan OnePlus’ın OxygenOS Open 7 güncellemesini dağıtmaya başladığı ortaya atıldı. Reddit kullanıcıları tarafından ortaya atılan iddiaya göre OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro kullanıcıları bu güncellemeyi almaya başladı.

Akıllı telefonlarına sunduğu uzun süreli yazılım desteğiyle kullanıcılarının takdirini kazanan OnePlus, OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro telefonları için yeni OxygenOS betasını yayınladı. Şirket, henüz resmi olarak güncellemeyi duyurmamış olsa da birkaç Reddit kullanıcısı güncellemeyi aldıklarını iddia etti.

Yeni OxygenOS güncellemesi

Güncelleme notlarına göre OxygenOS Open Beta 7, kullanıcılarına en iyileştirilmiş şarj (optimized charging) özelliğini sunuyor. Güncelleme notuna göre özellik, “kullanıma göre batarya performansını geliştiriyor.” Bu özellik, Ayarlar – Batarya sekmesinden açılıp kapatılabiliyor.

OnePlus’ın kullanıcılarına sunduğu bir diğer yeni özellik ise okuma modu için Chromatic efekt seçeneği. Bu yeni seçenek sayesinde renk aralığı ve renk doygunluğu uyarlanabiliyor, böylece kullanıcılara daha iyi bir okuma deneyimi sağlanıyor. Bu özellik ise Ayarlar > Ekran sekmesinden kapatılabiliyor.

Şirket, bu iki özelliğin yanı sıra OxygenOS Open Beta 7 ile birlikte en iyileştirilmiş RAM yönetimi, gelişmiş sistem stabilitesi ve birkaç hata düzeltmesi sunuyor. Tabii güncellemenin şirket tarafından resmen henüz onaylanmadığını yeniden hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla OxygenOS Beta programına katılan OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro kullanıcılarına bu güncellemelerin gelmesi birkaç günü bulabilir.

Ancak en iyileştirilmiş şarj, Chromatic efekt, RAM yönetimi, sistem stabilizasyonu ve hata düzeltmeleri gibi değişikliklere erkenden sahip olmak istiyorsanız Google Play Store üzerinden Oxygen Updater uygulamasını indirerek güncellemeye erişebilirsiniz.

Siz OnePlus’ın bu güncelleme politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket, bu politikasını sürdürmeye devam eder mi? Yoksa güncelleme konusunda diğer Android akıllı telefon üreticilerinin güncelleme politikalarına geçiş mi yapar? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.