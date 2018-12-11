Oynaması Tamamen Ücretsiz Olacak PES 2019 Lite Geliyor

Gelecek PES hayranlarının hiçbir ücret ödemeden oynayabileceği sürümden ilk video yayınlandı.

KONAMI, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi oyuncuların herhangi bir ücret ödemesine gerek kalmadan, MyClub modunu temel alacak bir Lite sürümün geleceğini resmen onayladı. Tıpkı PES 2018 Lite'ta olduğu gibi, oyunun birçok moduna erişim sağlayamayacak olsanız da FIFA Ultimate Team'e oldukça benzeyen MyClub modunu herhangi bir kısıtlama olmaksızın deneyimleyebileceksiniz.

Geçtiğimiz sene oyunda dostluk maçları yapılabiliyordu; KONAMI bu özelliğin bu sene de yer alıp yer almayacağı konusunda henüz bir yorum veya duyuru paylaşmadı. PES 2019 Lite'ın videosuna hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Son olarak oyunu çok fazla beklemeyeceğinizi de anımsatalım: PES 2019 Lite, 13 Aralık'ta PC, Xbox One ve PS4 oyuncularına ücretsiz olarak sunulacak.