Apex Legends, 8 Saat İçinde 1 Milyon Barajını Aştı

PUBG'ye ve piyasadaki diğer Battle Royale oyunlara rakip olması beklenen yapım, sadece 8 saatte 1 milyon oyuncuya ulaştı.

Titanfall serisinin yapımcısı Respawn Entertainment tarafından dün geliştirildiği duyurulan, bugün de gökten zembille inmiş gibi bir anda yayınlanan Apex Legends, sadece 8 saatte 1 milyon oyuncu barajını aştı.

Respawn'ın kurucusu ve CEO'su Vince Zampella, güzel haberi Twitter üzerinden verdi.

"Şu an çok heyecanlıyım. Apex Legends, sadece 8 saate 1 milyon tekil oyuncuya ulaştı."

Oyun, şimdilik yalnızca 3 kişilik takımlarla oynanabilen bir moda sahip olsa da oyuncular yapılan işten çok memnun. Özellikle oyunun optimizasyonu ve sunucuların sağlıklı oluşu ilk etapta dikkat çeken detaylar oluyor.

Daha ilk günden bu başarıya ulaşan oyunun gelecekte yapacağı sükseyi düşünmek bile heyecan verici. Battle Royale dünyasının savaş alanına çok güçlü bir titan girmiş durumda.