Oynaması Ücretsiz PES 2019 Yayınlandı (Ama Oyun Ortada Yok)

KONAMI, resmi Twitter sayfası ve yayınladığı video ile oyunun çıkışını müjdelese de henüz kimse oyunu hiçbir yerde bulamıyor.

Geçtiğimiz günlerde tıpkı PES 2018'de olduğu gibi MyClub ve birçok farklı modun oynanabilir olacağı ücretsiz versiyonu müjdeleyen KONAMI, bugün itibarı ile yayınladığı video ile oyunun çıktığını duyurdu. İşin enteresan tarafı oyun ne konsolda ne de PC'de indirilebilir durumda değil.

PES 2019 Lite - Çıkış Videosu

Normalde KONAMI'nin belirttiğine göre PES 2019 Lite'ın şu an PSN, Xbox Live ve Steam'de indirilebilir durumda olması gerekiyordu. Ancak şu ana dek üç platformda da oyunun yüzünü gören cennetlik. KONAMI'nin resmi Twitter hesabından da gelen şikayet ve sorulara hiçbir cevap verilmiş değil.

Oyunun gecikmeli olarak mı yayınlanacağı ya da herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili bir bilgi de paylaşılmadı. Önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili haber geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.