Atari Salonunda Hissettirecek 8 Ücretsiz Oyun

Modern dünyada teknolojinin gelişimiyle birlikte gerçekçilikte sınır tanımayan birçok oyun geliştirilmiş durumda. Fakat buna rağmen hepimiz çocukluğumuzda oynadığımız bazı klasikleri özlüyoruz. Paylaştığımız 8 ücretsiz oyunları (iOS ve Android) oynarken adeta çocukluğunuza döneceğinizi düşünüyoruz.

Üretimi duran Atari ve diğer eski oyun konsollarında oynadığımız oyunlar, artık cep telefonlarımızda yerlerini almış durumda. Böylece Süper Mario, RollerCoaster Tycoon, Pac-Man ve Space Invaders gibi oyunları her zaman yanınızda taşıyabileceksiniz. Size her an retro havası yaşatacak 8 ücretsiz oyunlar şöyle:

1- Sonic the Hedgehog™ Classic

‘Sonic’ adını duyunca, çocukluğumuz göz önüne geliyor hemen. Sonic, Android ve iOS platformları için yeniden düzenlenerek piyasaya sürüldü. Kısaca oyunun amacından da bahsetmek gerekirse, zeki ve hızlı kirpi Sonic ile olabildiğince fazla yüzük toplayarak, seviyeleri birer birer atlamak. Ayrıca zamana karşı yarışılan ‘Time Attack’ özelliği de oyuna eklenmiş durumda. Oyunun ücretsiz sürümünde reklamlar olduğunu ve 2$’lık ödemeyle reklamları kaldırabileceğinizi de ekleyelim. Siz de aşağıdaki bağlantılardan oyunu telefonunuza ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

2-Tetris

Tüm zamanların en efsane oyunu olma özelliğini taşıyan oyun, akıllı telefonlar için EA Games tarafından yenilenen sürümünde, yepyeni ve renkli bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Tetris’in klasik ve bilinen tarzı üzerine, bonuslar ve ekstra zorluklar eklenerek farklı mod seçenekleri de sunuluyor. Oyundaki tasarım ve modlar, hatırladığınız Tetris’ten biraz daha farklı olsa da, bizce hala telefon ve tabletlerde oynanabilecek efsane oyunlardan biri. Oyunun reklamsız sürümünü 5$’a alabileceğiniz gibi ücretsiz ve reklam içeren sürümü de aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

3- Crazy Taxi Classic

Yoldan daha çok havada gittiğimiz, müziğini dinlemekten keyif aldığımız oyun, neredeyse herkesin bir dönem oynadığı bir klasik. Uygulamanın telefon sürümlerinde orijinale bağlı kalınmış ve oyunun amacı birebir aynı tutulmuş. Yolcularınızı olabildiğince hızlı taşırken, bonusları da toplamak sizi yeniden zirveye taşıyacak. Crazy Taxi’nin ücretsiz sürümünü aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, oyun içi reklamları da 2$’lık bir ödeme karşılığında kaldırabilirsiniz.

4- Prince of Persia: Escape

Filme konu olmadan önce de Prince of Persia, grafikleriyle döneminde(1989) fark yaratan oldukça popüler bir oyundu. Bu oyun, tam olarak o zamanlarda oynadığınız oyunun aynısı değil fakat iyi bir uyarlaması. Duvardan duvara atlayıp, dikenlerden kaçmaya çalıştığınız oyunun ücretsiz sürümüne aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca reklamları da 2$ karşılığında kaldırabilirsiniz.

5- Super Monkey Ball: Sakura

Klasik oyunlar denince aklan gelen oyunlarda ilk 10’da olabilecek oyunlardan biri de Super Monkey Ball. 100’den fazla seviye ile tasarlanmış oyunda, yol boyunca muzları toplayarak yüksek puanlar elde edebilirsiniz. Oyuna aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Reklamları kaldırmak için de 2$’lık bir ödeme yapmanız gerekiyor.

6-Pac-Man

Retro oyun listelerinin başı çeken oyunu Pac-Man de artık akıllı telefonlarınızda. Kurallar hala aynı, hayaletlerden kaçarak noktaları ve meyveleri olabildiğince kısa zamanda yiyin ve bir sonraki seviyeye geçin. Pac-Man’in ücretsiz sürümünü aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

7- Virtua Tennis

Eğer 2000’lerin başlarında oyun konsolu deneyimi yaşadıysanız, mutlaka SEGA’nın Virtua Tennis oyununu oynamışsınızdır. Artık bu ilgi çekici oyun, telefonlara ve tabletlere taşınmış durumda. Multiplayer modu da içeren oyunun birçok modu bulunuyor. 50 farklı oyuncuyla 18 farklı stadyumda maç yapabileceğiniz oyunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Reklamları kaldırmak için ise 2$’lık bir bedel ödemeniz gerekiyor.

8-Super Mario Run

Kesinlikle herkesin çocukluğunda bir dönem hayatımıza giren Süper Mario, artık telefon ve tabletlerimizde de oynanabilir durumda. 1985’te çıktığı ilk günden bugüne büyük beğeni toplayan oyunda amaç, altınları ve mantarları toplayarak prensesi kurtarmak. Diğer oyunlardan farklı olarak sadece deneme sürümü ücretsiz olan Super Mario Run’ın tam sürümü 10$’lık bir ödeme gerektiriyor. Super Mario Run’ın ücretsiz deneme sürümüne aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir ve indirebilirsiniz.