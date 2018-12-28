Son zamanlarda bir oyun arayışı içerisinde olan ancak kafasında hala soru işaretleri bulunan oyuncular için sevindirici haberimiz var. Sizin için paranızı yakmadan deneyebileceğiniz oyunların yer aldığı bir liste hazırladık.

Hepimiz Steam’in bilgisayar konusundaki en iyi oyun platformlarından biri olduğunu biliyoruz. Tanınmış Amerikan video oyun geliştiricisi, yayıncısı ve dijital dağıtım şirketi Valve, 2003 yılının Eylül ayında hem küçük bağımsız geliştiricilerin hem de büyük oyun stüdyolarının oyunlarını bulabileceğimiz Steam’i kurdu.

Steam’in kuruluşundan bu yana gerek ücretli gerek ücretsiz milyonlarca oyun kullanıcılara sunuldu ve sunulmaya da devam ediyor. Bugünkü haberimizde ise sizler için Steam üzerinde bulunan ücretsiz oyunları derledik. Bu oyunlar sayesinde hem güzel vakit geçireceksiniz hem de cebinizdeki paradan olmayacaksınız.

Not: Başlıklara tıklayarak oyunların Steam sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Fallout Shelter, Fallout evrenini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Yer altında bulunan Vault-Tec sığınaklarını geliştirip yeni insanları sığınağınza kabul edecek, kısaca tüm sığınağın sorumluluğunu alacaksınız. Bunun yanı sıra kaynaklarınızı artırıp güçlenmek için sığınak dışında seferler yapmanız da gerekiyor. Unutmadan, sığınağın içerisinde huzurlu bir yaşam istiyorsanız dışarıdan gelen saldırılara karşı hazırlıklı olmak zorundasınız.

Hepimizin bildiği efsane oyun Counter-Strike ile birincil kişi nişancı oyunun keyfine varacaksınız. Terörist ya da anti-terörist takımlarından birini seçerek karşı takımı alt edin.

Team Fortress 2 size sıkılma imkanı tanımayacak bir eğlenceyi sunacak. Sayısız silah ve ekipmanlar arasından seçiminizi yapıp savaşa katılın.

Kıyamet sonrası dünya içerisinde zombi felaketinden kurtulmaya çalışacağınız bu oyunda adrenalin ve heyecan asla son bulmayacak. Hayatta kalan insanlarla birlikte çalışın ve dünyayı keşfedin.

İlk çıktığında ücretli olarak piyasaya sürülen oyun çok ilginç bir ücretsiz oyun haline geldi. Beş kişilik takımlar halinde karşı takımı bozguna uğratın.

Tüm zamanların en iyi strateji oyunlarından olan Dota 2, yalnızca stratejik yeteneklerinizi değil, aynı zamanda çevikliğinizi ve reflekslerinizi de ölçecek. Ayrıca her karakterin kendine özgü özelliklerini bilmeniz de sizin yararınıza olacaktır.

Devasa bir evrende sanal olarak yaşayacağınız bu oyunda saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Her geçen gün gelen ekstra güncellemeler sayesinde oyundan sıkılma ihtimaliniz de ortadan kalkacak.

Eğer Batman, Superman, Wonder Woman, Joker ya da DC evreni hayranıysanız bu oyun sizin için en iyi seçeneklerden biri olacak. DC evrenine yeni bir bakış getiren oyunda, Gotham ve Arkham City gibi klasik bölgelerde suçlulara karşı savaşırken bilinmeyen yerleri de keşfedeceksiniz.

Yunan tanrılarının arasındaki savaş hiç hız kesmeden devam ediyor. Ancak savaşa Yunan tanrılarının dışındakiler de eklendi. Artık savaşın boyutu akıl almaz seviyelere ulaşmış durumda. Peki, siz hayatta kalabilecek misiniz?

Bilim kurgu ile aksiyonu birleştiren bu oyunda yapabileceklerinizin sınırı bulunmuyor. Diğer insanlarla birlikte rakiplerinizi alt edin ve yeni maceralara atılın.

Eğer sizin de Steam üzerinde ücretsiz şekilde oynadığınız yapımlar varsa, yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun haberleri için bizi takip etmeye devam edin.