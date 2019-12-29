Oyun Endüstrisinin Çılgın Hedefi: 1 Milyar Yeni Oyuncu

Dünyada 2,5 milyarın üzerinde aktif oyuncu varken, 2020 yılında bu sayının daha da artması bekleniyor. Akıllı telefonlar oyunların yaygınlaşmasında önemli bir rol oynuyor.

Sınırsız işleme gücü ve gelişmekte olan ülkelerde gelen yeni oyuncular, video oyunlarını dönüştürecek ve gerçek dünya ile sanal dünya arasında çizgileri bulanıklaştıracak.

Şu anda dünya çapında 2,5 milyardan fazla oyun oynayan kullanıcı var. Bu sayı, 5 sene öncesine göre 1 milyar daha fazla. Mart 2019'da, gelmiş geçmiş en popüler oyunlardan biri olan Fortnite'ın kayıtlı kullanıcı sayısı 250 milyonun üzerindeydi. 2020 yılında, küresel nüfusun oyunlara erişimi kolaylaştıkça, oyun dünyalarının nüfusu da artacak.

Dünya çapındaki oyuncuların çoğunluğu, 4,7 milyarın üzerindeki aktif akıllı telefonlardan birini kullanarak oyun oynuyor ve en bütçeye uygun cihazlar bile, komplike çok oyunculu oyunlara gittikçe daha fazla erişim sağlıyor. Oyunlar, insanları birbirine bağlamada en zengin ve en doğrudan bazı yolları sunarken, oyunlarda yaratılan değerler oyuncular için artan şekilde sosyal olmaktan çok mali hale geliyor.

Çevrimiçi oyun araç kiti Roblox, oyun yapımı ve paylaşımı aracılığıyla 100 milyon kullanıcısına gerçek para kazanma fırsatı sunuyor. Geçen yıl, 2 milyon Roblox kullanıcısı 15 milyon yeni oyun yaratırken bu oyunlardan 100 milyon dolar kazandı. Bu oyuncular arasında milyoner oyun streamerları, e-spor profesyonelleri, Fortnite eğitmenleri ve oyun içinde öge ya da tecrübe yapan ya da satan sanal zanaatkârlar da bulunuyor.

2020 yılında, çoklu bulut sunucularından tek bir paylaşılmış ortam yaratmak ve güçlendirmek için yararlanılmasıyla birlikte çevrimiçi dünyanın ve ekonomisinin büyümesi bekleniyor. Bir oyun elemanının işini özel bir sunucuya boşaltarak, geliştiriciler benzer bir oyun türünü bilgisayar tarafından kontrol edilen daha fazla ve daha akıllı müttefikler ve düşmanlarla iyileştirebilir ve böylece oyunun diğer kısımları için uygun olan hesaba dayalı gücü sınırlandırmak zorunda kalmayabilir.

Öte yandan, 2020 yılında gelişmekte olan doğu ve güney ülkelerinden katılan yeni oyuncuların küresel olarak toplamda 1 milyar oyuncu artışına neden olacağı belirtiliyor. Bu yeni oyuncuların, oyunların nasıl üretilip tüketildiğini belirlemesi beklenirken, Çin'in oyun endüstrisinin bu duruma Batılı endüstriye göre daha hazır olduğu kaydediliyor. Çin'deki endüstri, kitlesel katılımlara ve görevlere uygun bir tasarım felsefesine sahip.

Oyun dünyası ve gerçek dünya arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor. Hükümetler ve ordular, gittikçe artan bir şekilde "tek sentetik ortam"ı tartışıyor. Bu da, karar alma ve eğitim süreçleri için, gerçek dünyayı yeterli ayrıntıyla temsil eden gelişmiş simulatörlerin devreye sokulması anlamına geliyor.

Maliyet ve özellikle potansiyel olarak hassas ve zor ortamların simülasyonundaki karmaşıklık, bu iddialı vizyonun önündeki engellerden. Ancak oyun motorları ve oyun teknolojisi bu soruna çözüm olarak ortaya çıkıyor. Oyun motorları, karmaşık hesaplamalar yoluyla gerekli ölçek ve sayılarda eş zamanlı etkileşimleri sağlayabiliyor.