Oyun Geliştirme Yarışması Dolu Game Jam’e Başvurular Başladı

Oyun geliştirme konusunda bilgisi olup bir başlangıç arayanlar için ödüllerle dolu bir etkinlik, bu hafta BEST Isparta tarafından düzenleniyor. Hyper-casual türünde oyun geliştirilecek 48 saatlik HoBI - Game Jam’de derece yapanları para ödülü, ücretli staj ve oyun geliştirme eğitimi gibi birçok ödül bekliyor.

Pandemi döneminde kendini geliştirmeye nasıl başlayacağını bilemeyen amatör oyun geliştiricilerine müjde: BEST Isparta, ödüllerle dolu bir çevrimiçi oyun geliştirme yarışması düzenliyor. Bu hafta düzenlenecek etkinlikte derece yapan ilk 3 takımın üyeleri, para ödülünün yanında kendini geliştireceği şirketlerde staj yapma ve eğitim hakkı kazanıyor.

21-22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Hackathon of BEST Isparta - Game Jam, takımını oluşturup istenen türde oyun üretebilecek iddialı oyun geliştiricilerini bünyesine çağırıyor. Discord üzerinden yapılacak ve 48 saat sürecek etkinlikte en iyi oyunları üreten ilk 5 takımı farklı ödüller bekliyor.

Hyper-casual türünde oyunlar geliştirilecek

Bu hafta cuma, cumartesi ve pazar günlerinde gerçekleşecek olan HoBI - Game Jam, 93 yerel BEST grubundan biri olan BEST Isparta tarafından düzenlenecek. İnovatif fikirlerin önünü açma amacıyla düzenlenen Game Jam; proje üretmeye odaklanan yazılımcı, tasarımcı ve girişimci gençlere fikirlerini kısa sürede ürüne dönüştürme şansı vermeyi amaçlayacak. İlk 3’e girecek takımları oyun geliştiriciliği kariyerlerinde büyük fayda sağlayacak ödüller beklerken, dördüncü ve beşinci takım da eli boş dönmeyecek.

Yarışmada takımlardan ‘hyper-casual’ türünde bir oyun geliştirmeleri istenecek. Verilen 48 saat boyunca takımlar, oyunlarını tamamlamaya çalışacak. Her takıma isteğe bağlı olarak yarışma öncesi ve yarışma esnasında yol gösterecek bir gönüllü atanacak. Geliştirme sürecinin her aşamasında yardım alınabilecek mentörler, Discord kanalında bekliyor olacak.

Dereceye giren takımlara staj, eğitim ve para ödülleri verilecek

48 saatin sonunda yapılan değerlendirmeyle birinci olan takımın 2 üyesi, 2000 TL ve ücretli staj ödülü kazanacak. İkinci takım 1500 TL ve staj, üçüncü takım ise 1000 TL ve özel eğitim hakkı kazanacak. İlk 5’e giren takımlar arasından 4 kişiye Berlitz İngilizce eğitimi ve katılan herkese oyun geliştirme eğitimi verilecek. Kwalee, Game Factory, Enny Games, Taleworlds, Codeo, Berlitz, GameFed ve UniKuni gibi şirketlerin partnerliğinde gerçekleşecek etkinliğe katılmak için buradan başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.