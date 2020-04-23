Oyun Konsolu Sipariş Eden Kişiye 5 Adet Kase Gönderildi

Batman'da yaşayan Veysel Erten, online olarak sipariş ettiği 2 bin TL'lik oyun konsolunun ödemesini peşin yaptı. Gönderilen paketten ise yalnızca 10 TL'lik 5 adet kase çıktı.

Batman'da yaşayan Veysel Erten isimli kişi, geçen hafta internet üzerinden aldığı oyun konsolu için 2 bin TL ödedi. Sipariş ettiği oyun konsolunun gelmesini beklemeye başlayan Erten, paket geldikten sonra ise maalesef ülkemizde sık sık yaşadığımız durumla karşılaştı.

Sipariş tarihinden 3 gün sonra gelen kargo paketini açan Erten, paketin içinden hiç de tahmin etmediği ürünlerle karşılaştı. Paketin içinden 10 TL'lik kase çıkan Erten, satıcıya telefonla ulaşamayınca sosyal medya üzerinden irtibat kurdu. Dolandırıldığını anlayan Erten, satışı yapan şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Webtekno ekibi olarak biz de yakın geçmişte TV'de ve internet ortamında uygun fiyatlarla satılan bazı ürünlerin satın alımını gerçekleştirmiş ve yaşadıklarımızı video olarak aktarmıştık. Eğer hala izlemediyseniz, o videolardan birkaçını aşağıdan izleyebilirsiniz.