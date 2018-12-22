Discord'un Değeri 150 Milyon Dolar Yükseldi

Adeta Steam'e meydan okuyarak kendi oyun mağazasını açan Discord, önemli bir yol katetti.

Oyunların dijital ortamdan satın alımlarının gerçekleşmesini sağlayan en büyük platform olan Steam'e meydan okuyarak kendi oyun satışlarını yaptığı Discord Mağaza'sını açan Discord'un değeri, oyun mağazasını açtığı günden bu güne kadar 150 milyon dolar yükselerek 2.05 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Elde ettiği parayı oyun mağazasını geliştirmek için kullanacağını söyleyen Discord, oyun mağazasının yanında kullanıcıların iletişimini sağladığı iletişim teknolojisini de iyileştirmekten mahrum kalmayacağını belirtti. Kullanıcılara sohbetlerde çeşitli özel emojiler ve profil fotoğraflarını ".gif" yapma imkanı sunan aylık abonelik sistemi 5$ (Nitro özelliği) ve 10$ (oyun mağazası dahil Nitro özelliği) Nitro, Discord'un ana maddi kaynağı olacak.

Oyun mağazasını bir numara haline getirmekte kararlı olan Discord, bu ayın başlarında, geliştiricilere %90 pay vereceğini de duyurmuştu. Sektöre oldukça hızlı bir giriş yapan Discord'un amacını gerçekleştirebileceği tartışılıyor ancak ilerleyen zamanlarda Discord'un oyun sektöründeki yeri daha da belirginlik kazanacaktır.