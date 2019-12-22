Oyun Oynarken Su Yerine Kimyasal İçen Genç Hayatını Kaybetti

Her geçen gün artarak daha fazla kişiye ulaşan mobil oyun bağımlılığı bugün kötü yüzünü bir kez daha gösterdi. Hindistan'da bir genç oyun oynarken su yerine kimyasal içti ve hayatını kaybetti.

Çağımızın çocuklarını tehdit eden en büyük problemlerden biri mobil oyun bağımlığıdır. Aslında bu tehlike yalnızca çocukları değil, özellikle genç kitle ile birlikte her insanı tehdit etmektedir. Oyun bağımlılılığı sonucunda birçok ihtiyaç görmezden gelinmekte ve ortaya kötü olaylar ortaya çıkmaktadır.

Bugün, mobil oyun bağımlığının nasıl kötü olaylara sebep olabileceğinin bir örneğini daha gördük. Hindistan’da 20 yaşındaki bir genç, telefonunda popüler battle royale oyunu PUBG’yi oynarken su içmek istedi. Ancak gencin su diye uzandığı sıvı, mücevherleri parlatmak için kullanılan bir kimyasaldı.

Saurabh Yadav isimli bu genç, içmek üzere aldığı sıvının ne olduğunu kontrol etmediği için yaşamından oldu. Yadav ve yanındaki arkadaşı Santosh Sharma, o sırada Hindistan’ın Agra kentine yolculuk yapıyorlardı. Santosh Sharma, süs eşya alım-satımı yapmakla meşguldü.

Yolculuk yapan her iki arkadaşın eşyaları tek bir çanta içindeydi. Fakat Santosh Sharma’nın yanında taşıdığı parlatıcı kimyasalın böyle bir olaya yol açabileceği hiç kimsenin aklına gelmemişti. Yetkililerin yaptığı açıklamada olay şu şekilde anlatılmış:

‘Santosh’un açıklamalarına göre ölen arkadaşı yolculuk esnasında PUBG oynamaya dalmış. Söylenene göre Saurabh Yadav, oyuna çok fazla daldığından su şişesini çıkarmak yerine yanlışlıkla kimyasal şişesini çıkarmış ve kontrol etmeden içmiş.’

Saurabh Yadav kimyasalı içer içmez yan etkiler göstermeye başladı ve gidecekleri yolun yarısında kendini kaybetti. Yadav, içinde bulundukları tren en yakın istasyona ulaşmadan hayatını kaybetti.

Yaşanan bu olay genç kitlenin mobil oyunlara olan bağımlılığı ve kendilerini ne kadar derecede kaybedebilecekleri konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Oyuna dalmakla birlikte kendisini bulunduğu çevreden soyutlayan gençler, aslında kendi hayatlarını da tehlikeye atıyorlar.

Hepimiz telefonumuzdan oyun oynuyoruz. Ancak bu oyunu oynarken kendimizi kaybetmememiz çok büyük önem taşıyor. Geçmişte de bu tür olaylar görmüştük ve duymuştuk. Sonuçlarını yaşayarak ders almak yerine önlem almak çok daha mantıklı olacaktır.