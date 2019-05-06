Oyun Tahtları: Game of Thrones’un Oyuncu Sandalyeleri Çıktı

Game of Thrones hayranları, Secretlab’in ürettiği Game of Thrones temalı oyuncu sandalyeleri ile hayranlıklarını sergileyebilecek.

Bir seri popüler olduğunda o seriye ait pek çok ürünün çıkması neredeyse kaçınılmaz olur. Bardaklar, etiketler, binlerce liralık özel yapım figürler, diş ipleri, su şişeleri, otomobiller... Her yerde bu popüler kültür ögeleri karşımıza çıkar. Birileri serinin hayranlarına daha çok ürün satmayı amaçlarken, seriyi üreten taraf da lisans haklarından para kazanmaya hayır demez.

Secretlab da benzer bir çalışma için Game of Thrones ile ortaklığa gitti ve serinin hayranlarına hitap eden, üç koltuktan oluşan bir oyuncu sandalyesi serisi çıkardı. Tasarımlarda ise Iron Throne için mücadele eden üç hane olan Starklar, Lannisterler ve Targaryenlerden ilham alındı.

Iron Throne’un aksine bin kılıcın eritilmesiyle yapılmayan bu sandalyeler, Secretlab’in Titan veya Omega modellerinin modifikasyonuyla üretildi. (Zaten bin kılıçtan oluşan bir koltuk da rahatsız olurdu.) Şirketin websitesindeki açıklamaya göre her bir model ödüllü özelliklere sahip olacak. Bunlara multi-tilt desteği dört yönlü kol destekleri, Secretlab’in özel ürettiği soğuk işlem görmüş köpük, modele özel iç yapı gibi dikkat çekici özellikler de dahil.

Oyuncu sandalyeleri konusunda insanlar arasında bir ayrışma söz konusu. Bazı kişiler bu sandalyelerin gerçekten de oldukça rahat ve kullanışlı olduğunu söylerken bazı kişiler ise gereksiz ve para tuzağı olarak görüyor. Bu seri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu koltuklardan birini alacak olsaydınız hangisini alırdınız?