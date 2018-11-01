P.T.'yi Oynamamanız İçin Güncelleme Yayınlandı

Dün itibarı ile Konami tarafından P.T.'nin PS4 sürümüne getirilen 1.01 güncellemesi, oyunun çalışmasına engel oluyor.

Oyun dünyası, tarihi boyunca birçok enteresan olay yaşamıştır ama P.T.'nin piyasaya 'sürülemeyiş' süreci ve devamında olanlar gibisi az görüldü. Hideo Kojima'nın büyük bir kavga sonucu Konami'den ayrılmasına sebep olan P.T.'ye yıllar sonra gelen güncellemenin tek bir işlevi var: Oyunu çalıştırmamak.

2014 yılında yaklaşık 1 saatlik bir demo olarak yayınlanan P.T., tarihin en iyi korku oyunlarından biri olmasını beklerken sırra kadem basmıştı. Kojima Productions tarafından geliştirilen oyun, Kojima ile Konami'nin papaz olması sonucu rafa kaldırılmıştı. Bir süre sonra PSN'den de silinen oyunu artık yükleyebilmeniz de mümkün değil.

Dün PS4'te oyunu halen yüklü tutan oyuncular, oyuna yeni bir güncelleme geldiğini görünce fazlasıyla heyecanlandı. 1.01 güncellemesinde hata düzeltmeleri olduğu belirtiliyordu. Ancak güncellemeyi yükleyen oyuncular, oyunun bir daha hiçbir şekilde çalıştırılamadığını belirtti.

IGN yetkilileri Konami'ye ulaşmaya çalışsalar da yetkililer herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmış. Muhtemelen Kojima ile dava konusu olması sonrasında, yasal bir önlem olarak oyuna olan erişimi engellemeyi hedefliyorlar.