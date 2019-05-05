Oyun Tarihinde ve Hafızalarda En Unutulmaz 5 Easter Egg

Oyunlarda bulunan gizli objeler, odalar, haritalar, şifreli mesajlar, kişiler ve daha fazlası… Sadece sağlam oyuncuların keşfedebileceği, akıllarda yer etmiş sayısız easter egg var. Bugün karşımıza çıkan en komik, en tuhaf easter egg'leri derliyoruz.

Eğer iyi bir oyuncu olursanız, birgün siz de oyunlardaki easter egg'leri görebilirsiniz.

Şirinlervari bir girişin ardından, en büyük eğlence aracımız oyunlarda bulmanın saatler, günler, haftalar ve hatta yıllar alabileceği sürprizlere geçelim. Son yıllarda yapımcıların sürpriz mantığında büyük değişimler yaşandı. Bu nedenle efsaneleşmiş oyunlarda yer alan, muhtemelen çoğundan bihaber olduğunuz olaylara bakacağız.

Lafı daha fazla uzatmadan, gelin kısa bir yolculuğa çıkalım.

Portal, Esrarengiz Doug Rattman'in sığınağı:

Valve'ın unutulmaz yapımlarından olan Portal'ın içerisinde, Aperture Science laboratuvarlarından birisnde tuhaf şeyler dönüyor. Terk edilmiş odalar ve kir pas içindeki koridorları aşarak gelebileceğiniz bu yer, kafayı yemiş birinin aklındakilerini duvarlara kazığı küçük bir alan. Rattman, Portal oyunları boyunca asla göremediğimiz, sürekli andığımız bir bilim insanı.

Bu sığınağa ulaşmak oldukça hakimiyet ve beceri istiyor:

Borderlands 2, Minecraft Mağarası:

Borderlands 2, beklenmeden yıldızlaşan bir serinin devam yapımı olarak çoğu oyuncuyu kendisine çekmeyi başardı. Eğer oyundaki mağaralarda dolaşırken yeteri kadar dikkatli olursanız, gizlenen Minecraft mağarasını da görebilirsiniz. Üstelik bu mağaradaki objeleri tığkı Minecraft'ta olduğu gibi kazabiliyor, yaratıkları da öldürebiliyorsunuz.

Bunun da videosu var:

The Witcher 2: Assasins of Kings, Samanlıktaki ölü Altair:

Akılalmaz yüksekliklerden bir araba samana atlayıp sıyrık bile almadığınız Assasin's Creed ile nasıl dalga geçersiniz? The Witcher 2'deki bu easter egg, üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. İlk Assasin's Creed oyunundaki karakterimiz Altair, bir samanlıkta ölü şekilde yatıyor. Geralt, Altair'i görür görmez yapıştırıyor lafı: "Hmm... Asla öğrenemediler zaten."

Hemen aşağıda tüm olayı görmeniz mümkün:

Half Life, Gaben Odası:

Bir oyun düşünün ki yapımcısı olan Valve'ın kurucusunu maymuna çevirsin. Tamamen karanlık olan bu odada ışığınızı açınca ürkmemeniz için sebep yok. Zira Valve'ın İcra Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Gabe Newell'ın yüzü, Half Life'taki gizemli bir odanın zemini ve duvarlarını böyle süslüyor.

Videosu da var:

GTA V, Koca Ayak (Big Foot):

Sanıyoruz ki GTA V'teki onlarca farklı easter egg arasında en fazla konuşulan şey Koca Ayak olmuştur. Bu karakteri bulduktan sonra onunla oyuna devam etmek de mümkün. Kıllı bir Hulk edasıyla ortalığı birbirine katarken oyundan ne kadar zevk alırsınız bilmiyoruz.

Aşağıda fikir edinmenizi sağlayacak bazı görüntüler de var:

Oyun tarihinde iz bırakan easter egg'leri anlatmaya devam edelim ister misiniz? Dilerseniz lisede göremediğiniz ve olması gerektiğini düşündüğünüz easter egg'leri yorumlar kısmında yazabilirsiniz.