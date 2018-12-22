Oyun Telefonları, Yakında Son Bulacak Geçici Bir Moda mı?

Ünlü telefon üreticileri, oyun telefonu modellerini peşi sıra duyurmaya devam ederken, oyun telefonları önümüzdeki dönemde ortadan kaybolabilir. Bu da oyun telefonu konseptinin gelip geçici bir akım olabileceği anlamına geliyor.

ROG modelinin yakaladığı popüleriteden etkilenen ASUS'un, oyun telefonları hakkındaki stratejisini yeniden planlayacağı düşünülüyor. Razer'ın Razer Phone 2'yi çıkaracağı neredeyse kesinken Xiaomi’nin Black Shark’ı ve ZTE/Nubia’nın Red Magic’i, piyasanın diğer oyun telefonları olacak. Fakat oyun telefonları, pratikte her akıllı telefonun bir oyun telefonu olmasıyla ortadan kalkabilir.

Geçmişte de tek bir amaca hizmet eden telefon girişimleri olmuştu. Bu telefonlar, en iyi özelliklerinin tüm akıllı telefonlara eklenmesiyle birlikte ortadan kalkmıştı. Oyun telefonları da bu geçiş formlarından biri olabilir.

Oyun telefonlarını tercih sebebi yapabilecek özellikler düşünüldüğünde cihaz performansı ilk madde olabilir. En iyi performans veren telefonlar listesine baktığımızda, ROG Phone'un 3 Huawei cihaz tarafından geçildiği görülüyor. Bu cihazların sayısının artması, ROG Phone gibi oyun telefonlarının sonunu getirebilir.

Oyun telefonlarını tercih sebebi yapabilecek bir diğer madde ise soğutma sistemi. Aslında performans ve ısınma birbirine bağlı iki parametre. Yüksek performans yüksek ısınma anlamına geliyor fakat Huawei modellerinin verdiği yüksek performansa karşı verdiği termal karakteristik şu an için problem oluşturmuyor. Oyun telefonlarının tek avantajı ise havalandırma deliklerinin bulunması.

Akıllı telefonlar giderek daha da ince olmaya çalışırken oyun telefonlarının böyle bir kaygısı yok, çünkü oyuncular genellikle kalınlığı dert etmiyor. Fakat oyuncular 7/24 oyuncu olarak kalmıyorlar, bu yüzden normal zamanlarda bu cihazların boyutları sorun oluşturabilir.

Aynı zamanda oyun telefonları ile birlikte oyun aksesuarları da üretilmeye devam ediyor. Akıllı telefonlar bu aksesuarlar sayesinde bir oyun telefonuna dönüşebilirler. Bu da oyun telefonlarının popüleritesini kaybetmesini sağlayabilecek faktörlerden biri.

Mobil oyun sektörü son dönemde yakaladığı pazar payıyla herkesin ilgisini çekmiş durumda. Fakat henüz bir oyun telefonu pazarı oluşmuş değil. Telefon üreticileri oyunculara da hizmet edebilecek akıllı telefonları yakın zamanda üretebilir. Akıllı telefonlar, oyun telefonlarının yaptığı işleri yapabildiğinde de oyun telefonları ortadan kalkabilir.