Nubia'nın oyun telefonu segmentindeki en yeni temsilcisi Nubia Red Magic Mars, RGB aydınlatma, çift soğutma sistemi ve güçlü ses özellikleri ile tanıtıldı.

ZTE’nin alt markası olan Nubia, şirketin en yeni oyun telefonu olan Nubia Red Magic Mars’ı resmi olarak tanıttı. Qualcomm Snapdragon 845 işlemciden güç alan ve 10GB’a kadar RAM seçeneği sunan Red Magic Mars, cihaz sıcaklığını 13,2 dereceye kadar düşürerek işlemci performansını %70 kadar artıran sıvı ve havadan oluşan çift soğutma sistemine sahip.

Haptik geri bildirim sayesinde 4D oyun deneyimi vadeden Nubia Red Magic Mars, 3D surround ses ve DTS 7.1 ses kanalı ile yüksek grafik kalitesini yüksek ses kalitesi ile destekliyor. Ayrıca cihazın arkasında bulunan RGB LED aydınlatma, cihazı standart bir akıllı telefondan çok bir oyun telefonu gibi gösteriyor.

Nubia Red Magic Mars Özellikler

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

6GB, 8GB, 10GB RAM / 64GB, 128GB, 256GB depolama

6 inç Full HD+ ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

16MP, f/1.8 diyaframlı arka kamera

8MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Hızlı şarj destekli 3,800mAh batarya

Yeni Nubia Red Magic Mars, 6GB RAM’li versiyonu için ~2.028 TL, 8GB RAM’li versiyonu için ~2.404 TL, 10GB RAM’li versiyonu için ise ~3.004 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil. Siyah, kırmızı ve kamuflaj olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, 7 Aralık’ta satışa çıkacak.