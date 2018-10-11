Razer'ın yaklaşık 6 ay önce piyasaya sürdüğü ve oyunculardan oldukça olumlu geri dönüşler alan dizüstü bilgisayarı Razer Blade 15'in yeni versiyonu geliyor.

Razer Blade 15'in yeni modelinde ilk dikkat çeken değişiklik, Razer'ın 'hibrit' depolama alanı sistemine geçmesi. Burada performans amaçlı işletim sisteminin kurulduğu küçük bir SSD olacak ve veri depolama için ise standart HDD kullanılacak.

Bunun dışında Razer tarafından yapılan bir diğer değişiklik de RGB aydınlatmada karşımıza çıkıyor. Her bir tuşu tek tek farklı renklerle aydınlatabildiğiniz klavye yerli yerinde duruyor. Küçük bir yenilikle; artık '@' gibi özel tuşları ayrıca aydınlatabileceksiniz.

Yaklaşık 2 kilogramlık ağırlığını ve 15.6 inçlik ekranını koruyan Razer Blade 15, halen dünyanın en küçük dizüstü bilgisayarı olma özelliğini koruyacak. 8. jenerasyon i7 işlemciyle ve 16GB dual-RAM ile gelecek olan bilgisayarın şarj ömrü yine bir miktar hayal kırıklığı yaratıyor: Razer Blade 15'in yeni versiyonu da abisi gibi 6 saatlik bir şarj ömrü sunacak.

128 GB SSD ve 1 TB HDD ile gelecek olan cihazın fiyatı 1599 dolardan başlayacak. Ülkemize uğrarsa fiyatının 20.000 TL bandında olmasını bekleyebiliriz.