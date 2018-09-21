Brie Larson, Captain Marvel’a Yüklenenleri Madara Etti

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk kadın süper kahraman filmi olan Captain Marvel, geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Oyuncu Brie Larson’un canlandırdığı karakterle güldüğü bir sahne olmayınca sosyal medyada gündem oldu. Twitter, gülücükler saçan süper kahramanları konuşuyor.

Marvel, bugüne kadar ısrarla kadın bir süper kahramanın solo filmiyle karşımıza çıkmadı. Muhteşem bir kültürel endüstri planı kuran Marvel yönetimi, ilk kadın süper kahraman filmini harika konumlandırdı. Captain Marvel, bugüne kadar göreceğimiz en ciddi, en yıkıcı film olmakla birlikte 10 yıllık serüvenin düğüm noktası olacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanın ardından Twitter kullanıcıları, daha önce role pek yakışmadığı hakkında tartışmalara neden olan Brie Larson’u hedef aldılar. Filmin ve senaryonun ciddiyetinden olsa gerek, fragmanda Larson’un gülümsediği sahneler çok az. Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü karakterine gülümsemek biraz abes kaçacak olsa da bu durum sosyal medya kullanıcılarını etkilemedi.

Captain Marvel’in asık suratlı olduğu sahneler, bir bir gülümseme ifadesiyle montajlanıp Twitter’da paylaşıldı:

Durum böyle olunca Brie Larson, nedense bugüne kadar asık suratlarıyla konuşulmayan diğer kahramanlarla yanıt verdi.

Instagram Hikayeler’den erkek süper kahramanların sırıttıkları afişleri paylaşan Larson, Captain Marvel ile kendisine yüklenenlere sağlam bir cevap vermiş oldu: