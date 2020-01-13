Bir Oyuncu, Binlerce Kilometre Öteden Hayat Kurtardı

ABD'li bir oyuncu, nöbet geçiren takım arkadaşının evine acil durum ekibini göndererek hayatını kurtardı. Hastaneye kaldırılan İngiliz oyuncu, erken müdahale sayesinde kaldırıldığı hastanede hayatta kaldı..

Online oyunlarda sahte polis ihbarları, şu ana kadar ölümle sonuçlanan vakalara yol açmıştı. Ancak bu kez ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir oyuncu tarafından yapılan arama, İngiltere'deki takım arkadaşının hayatını kurtarmasını sağladı.

Oyun oynadıkları sırada takım arkadaşı 17 yaşındaki Aidan Jackson'ın durumundan şüphelenen 21 yaşındaki Dia Lathora, acil bir durum olabileceğini düşündü. Durum gerçekten de öyleydi ve Aidan Jackson aslında nöbet geçiriyordu. Lathora, İngiltere'nin Widnes şehrindeki güvenlik güçlerini arayarak onları Jackson'ın evine yönlendirdi.

Jackson’ın ebeveynleri olay sırasında alt kattaydı ve kapısı kapalı olan oğullarının nöbet geçirdiğinden habersizdi. Oyuncu, Lathora'ya garip hissettiğini söyleyerek mikrofonu yatağına doğru çevirdi, böylece uzanırken konuşmaya devam edecekti. Ancak Lathora, kısa süre sonra Jackson'ın yanıt vermemesi nedeniyle bir şeylerin ters gittiğini anladı.

Lathora, takım arkadaşının adresini biliyordu, ancak başka herhangi bir iletişim bilgisi yoktu. Jackson'ın bulunduğu bölgedeki bir numarayı hızlıca bularak durumu bildirdi. Polis ve ambulans hızla Jackson'ın evine geldi ve annesine neler olduğunu anlattı. Yukarı çıktıklarında Jackson'ın odasında nöbet geçirdiğini gördüler.

Jackson’ın annesi Caroline, kapıyı açtığında polis evde durumu acil ve tepki vermeyen biri olduğunu söyledi. Aidan, daha önce mayıs ayında da nöbet geçirmişti ve polis, acil durum çağrısının ABD'den geldiğini söylemesine rağmen, annenin şaşkınlığını üzerinden atması uzun sürmedi. Jackson ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yapılan testlerin ardından evine döndü.

Jackson, olay sonrasında yapılan röportajda, "Hatırladığım tek şey, uyandığımda odamda polis ve ailem nöbet geçirdiğimi söylüyorlardı" dedi. Jackson bundan sonra önlem olarak odasının kapısı açık olarak oyun oynayacak.