Şirketin gelir raporlarını açıklayan Razer, bu raporla birlikte ikinci nesil Razer Phone'un tanıtılacağını da onayladı.

Bir oyuncu aksesuarları ve ekipmanları üreticisi olan Razer, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Razer Phone ile akıllı telefon endüstrisinde ‘Oyuncu Telefonu’ adlı yeni bir kategoriye öncülük etmiş ve pek çok farklı akıllı telefon üreticisinin oyun odaklı akıllı telefon piyasaya sürmesine neden olmuştu.

Yeni bir kazanç raporu açıklayan Razer, rapor ile birlikte Razer Phone 2’nin geleceğini de müjdeledi. Şirket, ikinci nesil oyuncu akıllı telefonunun hangi özelliklere sahip olacağı hakkında bir bilgi vermese de yazılım ve hizmetlerini PC’den mobil pazara genişletecek şekilde kaynaklarını ikinci nesil Razer Phone’a odakladığını belirtti.

Beklentiler, yeni nesil Razer Phone’un yine 120Hz bir ekrana sahip olması yönünde. Ancak muhtemelen ekran boyutu ve tasarım, güncel rakipleri ile baş edebilecek şekilde yenilenecektir. Ayrıca ilk nesil cihaz, oyun performansı konusunda beklentileri karşılasa da kamera performansı konusunda sınıfta kalmıştı. Razer’in bu konuda da bir geliştirmeye gitmesi sürpriz olmaz.

Muhtemelen 2. nesil Razer Phone, Qualcomm’un halihazırda en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 845’ten güç alcak. 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı da beklenilen diğer özellikler arasında yer alıyor. Birinci nesil Razer Phone, rakiplerine göre eski moda bir tasarıma sahipti. Yeni modelin bu durumu da tersine çevirmesi bekleniyor.