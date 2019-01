2019 Yılında Daha Fazla Battle Royale Oyunu Çıkmamalı

Battle Royale oyunları günümüzü kasıp kavuruyor. Her geçen gün yeni bir Battle Royale oyunu çıkıyor veya bir oyuna Battle Royale modu geliyor. Peki bu işin sonu nereye varacak? Oyun yapımcılarından 2019 yılında bu oyunları bitirerek yeni, güzel ve daha yenilikçi oyunlar yapmalarını istiyoruz.

2019 yılına girdik. Herkesin iyi kötü dilekleri, yapmak istediği şeyler ve koyulan hedefler var. Birçok oyuncunun oyun yapımcılarından isteği de 2019 yılında yeni bir Battle Royale oyununun gelmemesi yönünde. Açlık Oyunları kitabı ilk çıktığı zaman favori olmuştu. Çünkü insanların birbiriyle savaşması ve ayakta kalan son kişinin kazanması güzel bir konsept oluşturdu. Bu konseptin yaratıcısı diyebileceğimiz Koushun Takami’s Battle Royale adlı kitabıdır.

Battle Royale yaklaşımı her şeye olduğu gibi bilgisayar oyunlarına da uyarlandı. Ama yapımcılar işi sadece paraya dökerek herhangi bir yenilikçi fikir sunmadı. Bu da Battle Royale oyunlarını bir kısır döngüye sokuyor.

İlk çıkışlarının ardından PUBG ve Fortnite oyunları bildiğiniz üzere çok ciddi bir başarı kazandı. Hatta Fortnite, Golden “Joystick Yılın Oyunu Ödülü” kazandı. Her geçen gün yeni bir Battle Royale oyununu duyuyoruz. Daha yakın zamanda CS GO’ya Battle Royale modu geldi.

Call of Duty’s Blackout, Ring of Elysium, Last Tide, Fear the Wolves, Fractured Lands, Islands of Nyne, Radical Heights, ve SOS 2018 yılında çıkan Battle Royale oyunlarından bazıları.

Yaratıcılıktan uzak, ekran karşısındaki gençlerin zamanlarını ve paralarını almak isteyen bu oyunların 2019’da bitmesini ve yerine yenilerinin gelmemesini istiyoruz.