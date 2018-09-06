Battlefield 5'te Kardan Adam Yapabileceksiniz

Beta sürecinde bulunan Battlefield 5'te oyuncular artık kardan adam yapabiliyorlar.

Şu anda beta sürecinde olan ve bir ekibe dahil olarak oynayabilme özelliği sunan Battlefield 5'te artık kardan adam yapmak mümkün. Bir ekibe dahil olmanın ne kadar gerekli veya eğlenceli olduğu halen tartışıladursun, kardan adam yapma fikri oldukça ilginç görünüyor.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen kardan adamın yapılması oldukça zaman alıyor; ancak tamamlandığında, biri onu vurmadığı sürece nereye gideceğini her zaman bilebiliyorsunuz. Bu kardan adam küçük bir boyuta sahip ve kolayca kamufle olabiliyor. Pek bir özelliği olduğu da söylenemez; ancak fazla bir beklentiniz yoksa sizi asla yüzüstü bırakmayacaktır. Kardan adamın orada bir yerde sizin için bulunuyor olması oyuncuların hoşuna giden bir şey.

Kardan adam bir yana, oyunun yaşattığı deneyim de beta sürecinde alpha sürecine kıyasla oldukça iyileştirilmiş durumda. Tabii eksikler de yok değil, kimi oyuncuların fark ettiği bir şey var ki o da piyadeler tank mermileri ile suratlarından bile vurulsa hayatta kalabiliyorlar. Bunu kardan adam üzerinde deneyen olmuş mu bilinmez ama eğer beta sürecindeyseniz gördüğünüz ilk kardan adamı tankla vurmayı deneyebilirsiniz.