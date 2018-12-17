2019 Yılında "Bunu İstiyorum!" Denilen Steam Oyunları

Steam oyuncuları, 2019'da en çok oynamak istedikleri oyunları belirlediler.

Oyun dünyasının kalbi konumundaki Steam, 2018'in son büyük indirimine hazırlanıyor. 20 Aralık'ta başlayacak olan ve 3 Ocak tarihine kadar sürecek olan Steam indirimlerine hazırlanırken, gelecek yıl çıkacak olan oyunlardan en çok beklenenler de yayınlandı.

Bildiğiniz üzere Steam'de çıkmış veya çıkacak olan oyunlardan, gözünüze kestirdiklerinizi İstek Listesi'ne ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra da Steam, bu oyunlar indirime girdiğinde veya piyasaya çıktığında sizi bildirim göndererek haberdar ediyor.

Bu özelliği kullanarak 2019 yılında piyasaya çıkacak olan oyunları radarına ekleyen oyuncular, en çok beklenen oyunları da belirlemiş oldu.

2019'un En Çok İstenen Oyunları

Sekiro: Shadows Die Twice Resident Evil 2 Metro Exodus Devil May Cry V Total War: Three Kingdoms BIOMUTANT The Outer Worlds LEFT ALIVE ATLAS Tom Clancy’s The Division 2

Listenin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Eğer daha önce adını duymadıysanız, Sekiro: Shadows Die Twice ile ilgili bir oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.