Tik-Tok'un meydan okuma akımının popülerliğini yeniden kazanma adına önemli bir adım olabileceğini düşünen Snapchat, Lens Challenge adında yeni bir özellik yayınladı.

Çinli geliştirici Bytedance tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan Tik-Tok, dünya çapında bir çevrimiçi meydan okuma akımı başlatmış durumda. Pek çok kullanıcı Tik-Tok’u sert bir dille eleştiriyor olsa da uygulamanın dünya çapındaki popülerliği, diğer geliştiricileri de bu alana yönlendiriyor gibi duruyor.

En popüler olduğu dönemde Facebook’un 24 saatte kaybolan anlık fotoğraf/video özelliğini kopyalayıp ‘Hikayeler’ olarak Instagram’a getirmesi ile birlikte popülerliğini yitiren Snapchat, popülerliğini geri elde etmek ve yeni kullanıcılar kazanmak için uygulamaya Challenges Lens adında yeni bir özellik getiriyor.

Challenges Lens için Snapchat’in içindeki Tik-Tok diyebiliriz. Snapchat kullanıcıları, Challenges Lens ile uygulama içinde bulunan özel filtrelerde birbirlerine meydan okuyabilecekler. Snapchat, Challenges Lens için ilk temayı Yılbaşı olarak belirledi. Kullanıcılar, Gwen Stefani tarafından seslendirilen Jingle Bells şarkısı eşliğinde birbirlerine meydan okuyabilecekler.