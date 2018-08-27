Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisinin ne zaman üretime gireceği belli oldu. Tayvan'dan gelen bilgiler, işlemcinin yılın son çeyreğinde üretime gireceğini ve 2019'un başından itibaren piyasaya sürüleceğini belirtti.

Tayvan’dan gelen bilgilere göre Qualcomm’un 2019 model amiral gemilerinin neredeyse tümüne güç verecek olan yeni işlemcisi 2018’in son çeyreğinde üretime girecek. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin (TSMC) üreteceği işlemciler, TSMC’nin 2019 yılı gelirlerinin %8’ini oluşturacak.

Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinin en ilginç ve dikkat çekici özelliği, içerisinde bulunan Sinir İşleme Birimi (NPU). Huawei’nin Kirin 970 işlemcisinde bulunan NPU ile aynı seviyede olması beklenen NPU, cihazların yapay zeka yeteneklerini üst seviyeye çıkaracak. Apple, Huawei gibi şirketler işlemcilerinde halihazırda özel bir NPU kullanıyorlar zaten. Ancak Qualcomm, Snapdragon 855 ile ilk kez özel bir NPU kullanmış olacak.

Snapdragon 855, daha iyi performans, geliştirilmiş pil verimliliği ve gelişmiş yapay zeka özellikleri için 7 nanometre süreci ile üretilecek. WinFuture’dan Roland Quandt’a göre Hana kod adını taşıyan Snapdragon 855, 2019 yılının başlarında akıllı telefon pazarına çıktığında Snapdragon 8150 olarak adlandırılacak.