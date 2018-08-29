Huawei, P20'nin Çentiğini iPhone X İle Karşılaştırdı

Akıllı telefon dünyasının hiç gündemden düşmeyen konusu 'çentik' hakkında Huawei'den Apple'a taşlama geldi. Huawei, özetle 'benim çentiğim senin çentiğini döver!' dedi.

Özellikle iPhone X'un çıkışından sonra akıllı telefon dünyası çentikle yatıp çentikle kalkar oldu. Başlarda ilgi çekiciliği ve piyasadaki nadirliği ile parmakla gösterilen çentikli telefonların yerini, şimdi de çentiği küçülten veya kaldıran telefonlar aldı.

Huawei, P20 üzerinden yaptığı açıklama ile iPhone X'un çentiğini eleştirdi. İngiltere'de gerçekleştirdiği basın turlarında Huawei, P20 ile iPhone X'un çentiklerini yan yana koyarak 'Daha küçük çentik, daha fazla özellik' sloganını kullandı. Elbette Huawei, P20'de bulunan ancak iPhone X'da olmayan alt panelden söz etmedi.

Şu anda dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Huawei'nin P20 ile çentik konusunda iyi bir iş çıkardığı kesin. Buna karşın piyasadaki en ince veya küçük çentiğe de sahip olmadığı bir gerçek. Gözdamlası şeklindeki çentiği ile Oppo R17 ve Essential Phone ilk akla gelen telefonlar oluyor.

Yukarıdan da görebileceğiniz gibi Vivo Apex de çentiksiz ve neredeyse çerçevesiz ekranıyla dikkat çekiyor. Huawei, elbette Apple'a taş atarak bir PR çalışması yürütüyor ancak çentik konusunda piyasanın en iyisi dememiz mümkün değil.