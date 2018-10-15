Palm'ın Avuç İçi Boyutundaki Yeni Telefonu 'Palm' Duyuruldu

Palm'ın 3.3 inçlik ekranıyla mini telefon denebilecek yeni akıllı telefonunun satışa çıkacağı tarih belli oldu.

İkonik marka Palm, yedi yıl sonra yeni sahipleri, yeni logosu ve yeni bir cihazla geri döndü. Her gün kullandığınız telefonun yanında ikinci bir telefon görevi görecek olan bu mini telefon, o kadar iyi özelliklere sahip olmasa da ikinci bir telefon için yeterli düzeyde denebilir.

Qualcomm Snapdragon 435’ten güç alan ve 3 GB’lık bir RAM kapasitesine sahip olan Palm, 32 GB’lık artırılamaz hafızasının yanı sıra bir günlük kullanım ve üç günlük bekleme süresi sunan 800 mAh’lik bir bataryaya sahip. Android 8.1 işletim sistemiyle gelen Palm, Google Asistan’ın yanı sıra yüz tanıma sistemine de sahip.

Dış kısma geldiğimizde ise cihazın tamamen Gorilla Glass’ten ve alüminyumdan imal edildiğini görüyoruz. IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip olan cihaz, 3.3 inç ve 445ppi’lık bir LCD ekranıyla geliyor. 8 megapiksellik bir ön kameraya sahip olan Palm’ın arka kısmında ise 12 megapiksellik LED flaşlı bir kamera mevcut. Kredi kartı boyutundaki bu cihaz, Kasım ayı itibariyle 349.99 dolardan satışa sunulacak.