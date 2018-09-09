Palm'ın Küçük Telefonu Pepito'nun Tasarımı Açığa Çıktı

Yıllardır teknoloji dünyasında göremediğimiz Palm, Pepito adlı küçük bir Android telefonla geri dönüyor.

Palm'ın yakın bir zamanda tanıtacağı küçük telefon Pepito hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Günümüz Android telefonlarında bulunan birçok ilginç özelliğin aksine Pepito, oldukça basit ve işlevsel bir cihaz olacak.

3.3 inçlik bir ekrana sahip olan Pepito, Steve Jobs'ın iPhone modelleri hakkındaki düşünceleriyle birebir örtüşüyor. Steve Jobs yaşasaydı, iPhone XS ile Palm Pepito'dan birini tercih edecek olsa muhtemelen Pepito'yu tercih ederdi.

Eski iPhone modellerine benzer bir tasarımı bulunan cihaz, günümüz akıllı telefonlarının hepsinden farklı bir boyuta sahip olacak. Küçük telefonları özleyenleri mutlu edecek olan Pepito, giriş seviyesi özellikleriyle 'basit' bir Android deneyimi sunmayı hedefliyor.

Snapdragon 435 işlemci, 3GB RAM ve 32GB depolama gibi giriş seviyesi için gayet yeterli özellikler sunan Pepito, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle piyasaya çıkacak. Aynı zamanda cihaz, Android One projesi için de oldukça iyi bir aday. Kalın çerçeveleriyle günümüz tasarımlarına yaklaşamayan Palm Pepito hakkında bilinenler henüz bunlarla sınırlı.