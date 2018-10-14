Bir Turist, Selfie Çekmeye Çalışırken 27. Kattan Düştü

Selfie çılgınlığı, akılalmaz boyutlara ulaşmış durumda. Bugün ise Panama'da yaşayan bir kadın, selfie çekmeye çalışırken 27. kattan düştü.

Panama'ya tatile gelen 27 yaşındaki genç kadın, selfie çekme amacıyla çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti. Sandra Manuela Da Costa Macedo adlı turist, yaptığı bu tehlikeli hareketle hayatını yitirdi ve insanlığa önemli bir ders vermiş oldu.

Selfie çekme uğruna hayatını kaybeden turistin düşme anı, saniye saniye kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden Macedo'nun bir arkadaşı tarafından yapılan açıklamaya göre Macedo, iki çocuk sahibi bir öğretmendi.

Sosyal medya ve selfie çılgınlığının insanlığı getirdiği boyut ise oldukça korkutucu. Bu ve benzeri haberlerin her geçen gün arttığı bu dönemde, sırf daha fazla beğeni alma uğruna kendinizi -ve başkalarını- tehlikeye atmamanızda fayda var.