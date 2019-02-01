Panasonic, 2 Yeni Kamerayla Birlikte 3 Yeni Lens Tanıttı

Japonya merkezli firma, 2 adet yeni kamerasının yanında 3 yeni lensini de tanıttı.

Panasonic, bugün yaptığı duyuruda sadece Panasonic Lumix S1 ve S1R’yi tanıtmadı; bunun yanında Panasonic S PRO 50mm f/1.4, Panasonic S PRO 70-200mm f/4 OIS ve Panasonic S 24-105mm f/4 Macro OIS lenslerini de tanıttı.

Bu lenslerle birlikte Panasonic, Leica ve Sigma ile olan ittifakını da yeniden duyurmuş oldu. Ayrıca şirketin çıkardığı bu üç lens, Leica ve Sigma tarafından üretilmiş L lens yuvasına sahip tüm kameralarla da uyumlu olacak.

İşte Panasonic’in tanıttığı lenslerin özellikleri ve fiyatı:

Panasonic Lumix S PRO 50mm f/1.4

Fiyat: 2297,99 dolar

Odak Uzaklığı: 50 mm

Maksimum Diyafram Açıklığı: f/1.4

Minimum Diyafram Açıklığı: f/16

Lens Yuvası: Leica L

Standart Boyut: 35 mm tam kare (full frame)

Görüş Açısı: 47 derece

Minimum Odaklanma Mesafesi: 44 cm

Optik: 11 grupta 13 element

Boyut: 90 x 130 mm

Ağırlık: 955 gram

Panasonic Lumix S Pro 70-200mm f/4 O.I.S

Fiyat: 1697,99 dolar

Odak Uzaklığı: 70-200 mm

Maksimum Diyafram Açıklığı: f/4

Minimum Diyafram Açıklığı: f/22

Lens Yuvas: Leica L

Standart Boyut: 35 mm tam kare (full frame)

Görüş Açısı: 34 dereceden 12 dereceye

Minimum Odaklanma Mesafesi: 92 cm

Optik: 17 grupta 23 element

Görüntü Sabitleme: Var

Boyut: 84,4 x 179 mm

Ağırlık: 985 gram

Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S

Fiyat: 1297,99 dolar

Odak Uzaklığı: 24-105 mm

Maksimum Diyafram Açıklığı: f/4

Minimum Diyafram Açıklığı: f/22

Lens Yuvası: Leica L

Standart Boyut: 35 mm tam kare

Görüş Açısı: 84 dereceden 24 dereceye

Minimum Odaklanma Mesafesi: 30 cm

Optik: 13 grupta 16 element

Görüntü Sabitleme: Var

Boyut: 84 x 118 mm

Ağırlık: 680 gram

Şu an bu üç merceğe ön siparişe açık ancak satışa 4 Nisan tarihinde başlanacak. Panasonic, 2020’ye kadar 10 lens daha üreteceğini ve bu lenslerin S ve L serisi lens yuvalarına uygun olacağını söyledi.