Nikkei’nin yaptığı bildirime göre Panasonic 2011 yılından beri en büyük satın almasını gerçekleştiriyor. Blue Yonder isimli ABD merkezli yazılım firmasını satın almaya hazırlanan Panasonic, Blue Yonder için 6,5 milyar dolar ödeyecek.

Pandemi döneminde firmaların birbirlerini satın alım süreçlerinde ciddi artış yaşanırken, Japon teknoloji devinin 2011 yılından bu yana yaptığı en büyük yatırım güne damgasını vurdu. 700 milyar yenlik bu anlaşmanın en büyük kaynağı Nikkei.

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası içinden adı açıklanmayan kaynakların duyurduğu bu satın alım konusunda, Panasonic tarafından henüz bir doğrulama yapılmadı. Ancak ister istemez, Japonya borsasında büyük bir hareket yaratacağı belirtiliyor. Yatırımcıların Panasonic’in büyüme hacmini göz önüne aldıklarında Blue Yonder yatırımıyla beraber piyasayı hareketlendirme ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Tesla’ya elektronik parça üretimi bu alımı tetikledi

Japon devinin bu denli bir konuyla anılmasının altında yatan nedeni birçok firma yorumlamaya başladı. Blue Yonder’ın tedarik yazılımını kullanan Panasonic geçtiğimiz yıl firmanın %20’sini satın almıştı. Tesla’nın elektrikli araçlar için pil ve elektronik cihaz tedariği yapan firmanın üretim hacminin artmasıyla beraber koordinasyon problemleri yaşamaya başladığı Blue Yonder’ın satın alım gerekliliğinin bu nedenden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Panasonic Electric Works’ün iştirakleri için toplam harcadığı paranın 800 milyar yen olduğu, bu nedenle de Blue Yonder’ın en büyük iştiraki olacağı belirtiliyor. Panasonic’in ödemeyi kendi fonlarıyla yapacağı iddia edilse de birçok teknoloji yorumcusuna göre ödeme kredi ve finans kuruluşları aracılığıyla yapılacak. Machine learningle fabrika, depo ve perakendecileri birbirine bağlayan bu zincir Panasonic’in birçok ihtiyacını görmesiyle beraber talep edilen firmalara da yazılımın satışının devam edeceği belirtiliyor.