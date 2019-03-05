Panasonic, Geçmişin Telefonu Eluga Ray 800'ü Tanıttı

Bir zamanların en popüler telefon markası olan Panasonic, şirketin yeni akıllı telefonu Eluga Ray 800’ü tanıttı. Tasarımı itibarıyla günümüz teknolojilerini bir miktar geriden takip eden Eluga Ray 800, ilginç bir şekilde kutudan Android 7.0 Nougat ile geliyor.
5.5 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olan Eluga Ray 800’ün günümüz tasarım trendlerini takip ettiğini söylemek pek de mümkün değil. Cihaz, metal gövdeli, kalın çerçeveli bir tasarıma sahip. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta, kameranın altında bulunuyor.
Panasonic Eluga Ray 800 Özellikler
- Sekiz çekirdekli SC9853I Unisoc işlemci, ARM Mali-T820 MP2 GPU
- 4GB RAM, 64GB depolama
- 5.5 inç Full HD+ IPS ekran
- Android 7.0 Nougat işletim sistemi
- 13 MP arka kamera
- 8 MP ön kamera
- 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS
- 4000mAh batarya
Yalnızca altın renk seçeneği bulunan Panasonic Eluga Ray 800, 762 TL fiyat etiketine sahip. Üstelik bu fiyata vergilerin eklenmesi ile fiyatın daha da üst seviyelere çıkacağını söyleyebiliriz. Dürüst olmak gerekirse cihaz, günümüzden birkaç yıl öncesine hitap eden bir model gibi görünüyor.