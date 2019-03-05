Panasonic, Geçmişin Telefonu Eluga Ray 800'ü Tanıttı

Akıllı telefon şirketleri en modern, en güncel akıllı telefonları tanıtmak için birbirleriyle yarışırken Panasonic, birkaç yıl öncenin teknolojisine sahip olan Eluga Ray 800 modelini tanıttı.

Bir zamanların en popüler telefon markası olan Panasonic, şirketin yeni akıllı telefonu Eluga Ray 800’ü tanıttı. Tasarımı itibarıyla günümüz teknolojilerini bir miktar geriden takip eden Eluga Ray 800, ilginç bir şekilde kutudan Android 7.0 Nougat ile geliyor.

5.5 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olan Eluga Ray 800’ün günümüz tasarım trendlerini takip ettiğini söylemek pek de mümkün değil. Cihaz, metal gövdeli, kalın çerçeveli bir tasarıma sahip. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta, kameranın altında bulunuyor.

Panasonic Eluga Ray 800 Özellikler

Sekiz çekirdekli SC9853I Unisoc işlemci, ARM Mali-T820 MP2 GPU

4GB RAM, 64GB depolama

5.5 inç Full HD+ IPS ekran

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

13 MP arka kamera

8 MP ön kamera

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS

4000mAh batarya

Yalnızca altın renk seçeneği bulunan Panasonic Eluga Ray 800, 762 TL fiyat etiketine sahip. Üstelik bu fiyata vergilerin eklenmesi ile fiyatın daha da üst seviyelere çıkacağını söyleyebiliriz. Dürüst olmak gerekirse cihaz, günümüzden birkaç yıl öncesine hitap eden bir model gibi görünüyor.