Panasonic’in Yeni 8K Kamerasında Organik Sensörler Bulunacak

Organik sensörlerin yakın zamanda bizimle olmaları bekleniyor.

Organik sensörler artık yalnızca AR-GE laboratuvarlarındaki bir fikir değil, çok daha fazlası. Panasonic dünyanın ilk organik sensörlü 8K kamerası AK-SHB 810’u duyurdu. Kamera global shutter yardımıyla daha geniş bir dinamik görüş alanı yakalayıp gürültüyü yok ederek organik sensörleri devreye sokuyor.

Organik derken tabii ki de GDO’suz bir kameradan bahsetmiyoruz. Organik sensörler iki farklı katmanı kullanıyorlar. Işığı yakalamaya yarayan fotoiletken bir film ve ışığı dijital bir görsele çeviren devrelerin bulunduğu başka bir katman.

Bu sensör aynı zamanda global shutter kullanıyor. Bu sensör bir anda fotoğrafın tamamını çeker.

Panasonic bu yılın başlarında global shutter’lı organik sensör ürünü tanıtmıştı ancak AK-SHB 810 bir organik sensörün kameraya entegre edilmiş ilk hali olacak. Panasonic’e göre kamera dinamik geniş açısıyla güneşte ve gölgede detayları yakalamaya yetecek ve bunları 4K çözünürlüğünde yapabilecek.

AK-SHB 810 aslında Amazon ya da başka bir yerde direkt olarak sepetinize ekleyebileceğiniz bir ürün değil, yüksek bütçeli prodüksiyonlar için tasarlanmış kutu şekilli bir kamera.

Kamera gelecek ay düzenlenecek International Broadcast Equipment Exhibition’da (Uluslararası Yayın Ekipmanları Gösterisi) tanıtılacak. 2019 yılının sonbahar ayından önce satışa sunulması bekleniyor.