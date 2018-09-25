Fotoğrafçılık sektörünün 3 başarılı ismi Panasonic, Sigma ve Leica; farklı lensler ile gövdelerin ortak kullanımına izin veren yeni bir yaklaşım için bir araya geldi.

Aynasız fotoğraf makineleri neredeyse 10 senedir fotoğrafçılık sektöründe ve tercih edilme oranları da giderek artıyor. Ancak aynasız makinelerde lens çeşitliliği büyük bir sıkıntı ve kullanıcılar bu sorunu çeşitli lens adaptörleri ile çözmeye çalışıyor. Tam performans alamayan ve mecburen daha pahalı çözümlere yönelen fotoğrafçılara rahat bir nefes aldıracak haber ise Panasonic, Sigma ve Leica'dan geldi.

Üç köklü şirket, lens adaptörlerine gerek kalmadan doğrudan tüm gövdelere uyumlu lensler üretmek için güçlerini birleştirdi ve ortaya yeni bir ittifak çıktı: L-Mount. Leica'nın L-Mount objektif bayonetleri ile aynı isimde olan birlik, full frame (yani 36-24 mm) ya da APS-C boyutlu aynasızlarda kullanılabilecek.

Tek bir fotoğraf makinesi gövdesinde pek çok türden lensin uyumlu hale gelmesi olarak özetleyebileceğimiz yenilik, ilk olarak Panasonic'in Lumix S1R ve S1 isimli yeni aynasız makinelerinde kullanılabilir olacak. Lumix S1R ve S1, hali hazırda kullanımda olan 8 Leica lens ile uyumlu olacak. Sigma ise yakında yeni bir L-Mount lens serisini piyasaya sürecek.

L-Mount aynı zamanda Leica SL, Leica TL2 ve Leica CL için de kullanılabilir durumda ve şirketlerin her birinin ürün çeşitliliğini ve uyumluluğu artırma çalışmaları devam edecek. L-Mount, 20 milimetrelik kısa bir flanş mesafesini kullanıyor, yani lens ve sensör birbirine daha yakın. Bu kısa mesafe, otomatik odaklama sisteminin daha az yer kaplamasına ve sonuç olarak daha kompakt objektifler oluşmasına olanak tanıyor. Leica da lens ve sensör arasındaki mesafenin kısa olmasının, otomatik odak hızını da artırdığını söylüyor.