Panasonic, alt şirketi olan Technics’in 55.yılı için bir klasik hâline gelmiş olan SL-1200 DJ pikap modelini sınırlı sayıda yeniden üretiyor. Dünya genelinde sadece 1.000 adet üretilecek olan pikap, özel bir seri numarası ve rozete sahip olacak.

Technics firması, uzun yıllardır Hi-Fi (orijinale yakın ses kalitesine sahip ses sistemi) ürünleri üretiyor ancak bunlar arasından en popüleri SL-1200 DJ pikap modeli olmuştu. Technics’in üst şirketi Panasonic, markanın 55. yılını kutlamak için bu pikap modelinin sınırlı sayıdaki sürümünü yeniden satışa çıkardı.

SL-1200 pikap modeli, ilk olarak 1972 yılında duyurulmuştu ve oldukça hızlı bir şekilde DJ’lerin favorileri arasına girmeyi başarmıştı. Hip-hop sanatçıları bu pikapla yeni 'scratch' (kaydın, plak üzerine ileri geri hareket ettirildikten sonra orijinal çalma hızına geri bırakılması) teknikleri geliştirmişti. Bu cihazın versiyonları 2010 yılına kadar piyasada bulunuyordu ancak Panasonic’in üretimi durduracağını açıklaması sonrası analog kasalara olan talep azalmaya başladı.

SL-1200 pikap:

Panasonic, Berlin’de düzenlenen IFA 2014’te Technics’i lüks Hi-Fi markası olarak yeniden hayata döndürdü. Takip eden yılsa piyasaya çıkaracağı pikaplar için yeni direkt sürücülü motorunu gösterdi. İlk olarak CES 2016’da Grand Class SL-1200G modeli çıkarıldı ve takip eden yıllarda daha farklı sürümler çıkmaya devam etti.

Şirket, 2014 yılında temelini attığını bu geleneğini 2020 yılında da devam ettiriyor. Panasonic, önümüzdeki ay SL-1200G’nin temel alındığı SL-1200GAE adı verilen pikap modelini sınırlı sayıda pazara sunacak. Bu pikap, dünya genelinde sadece 1.000 adetle sınırlı olacak. Bu sınırlı sürümde özel bir seri numarasıyla birlikte yıl dönümü rozeti de yer alacak.

Pikapta, döndürme düzensizliklerini ortadan kaldırmak için çekirdeksiz direkt sürücülü motor yer alacak. Dönüş stabilizasyonu ve titreşimi zayıflatmak için plak, pirinç levhadan üretildi. Bu tema, alüminyum kabinle birlikte de devam ettiriliyor. Hafif magnezyum 'tonearm' (fonografın pikap kolunu taşıyan hareketli kısım) kasayla birlikte gelecek.

Technics mühendisleri, tüm pikapların dengesini tesislerde kontrol edip ayarlayacak. Ayrıca ses kalitesini en idealde tutmak ve kablo bağlantısını kolaylaştırmak için altın kaplama pirinç terminaller bulunacak.