Panasonic Dolby Atmos Sistem, Filmlerin Ses Sorununu Çözecek

Panasonic, filmlerdeki ses sorununu çözmek için önemli bir adım daha atıyor. Yeni Dolby Atmos hoparlörle duyulamayan diyaloglar daha temiz hâle gelecek. SC-HTB400'ün yanı sıra SC-HTB600 de piyasaya sürülecek.

Sinema tutkunlarının en fazla şikâyet ettiği konulardan biri de sesi kötü kaydedilmiş filmler ve diyalogları boğan film müzikleridir. Panasonic tarafından piyasaya sürülen yeni bir hoparlörle birlikte bu sorun tarihe karışacak gibi görünüyor. Şirketin 'Clear Mode Dialogue' (Temiz Mod Diyalog) adı verilen teknolojisiyle birlikte gelen hoparlörler, filmlerdeki ses sorununu çözebilir.

SC-HTB600 ve SC-HTB400 isimli yeni soundbar tarzı hoparlörler Panasonic Marketing Europe etkinliğinde tanıtıldı. Etkinlikte konuşan AV Group yetkilisi Michael Friedrich; müşterilerine seçenek sunmak istediklerini ve HTB600 ürününün evinde Dolby Atmos 3D ses kalitesini isteyenler için ideal olduğunu belirtti. HTB400'se, film müziklerinden keyif almak ve daha temiz diyalog duymak isteyenlere çok basit bir çözüm getiriyor.

Ses her yönden gelecek:

Her iki hoparlör de Clear Mode Dialogue ile birlikte geliyor ancak sadece SC-HTB600'de Dolby Atmos ve DTS:X teknolojisi dâhili olarak yer alıyor. Bu da demek oluyor ki SC-HTB600 kullanıcıları; film, dizi ya da oyun oynarken sesleri 360 derecelik bir alan içerisinde duyacaklar. Daha açık hâliyle izlediğiniz şeyin sesi, her açıdan geliyormuş gibi duyulacak.

Bununla birlikte HTB600, gerçek bir Dolby Atmos sunmuyor çünkü sistem, çıkan sesin tavandan yansıyıp kulağınıza gelmesini sağlayan yukarı yönlü hoparlörlere sahip değil. Bunun yerine sistemde, ileri bakan hoparlörlerle oluşturulmuş sanal çevresel ses düzeni bulunuyor. Sanal Dolby Atmos, sesin kulaklarınıza her açıdan geldiği hissini yaratıyor. Bu hâlâ etkili bir yöntem ancak gerçek Dolby Atmos kurulumu kadar değil.

SC-HTB600, iki kapsamlı sürücü ünitesinin yanı sıra kablosuz derin bas hoparlöre de sahip. Bu derin bas hoparlörle televizyon sesindeki bas frekansı zenginleştirilebilir.

Her iki cihaz da Bluetooth destekli:

SC-HTB400'teyse dâhili derin bas hoparlörler bulunuyor. Alanınız darsa bunun daha iyi bir seçenek olduğunu belirtiliyor. Bununla birlikte sistemin harici derin bas hoparlör kadar güçlü olmayacağına da dikkat çekiliyor.

İki sistem de yukarı doğru 7 derecelik bir açı yapıyor. Panasonic, bu sayede sesin doğrudan kullanıcının kulaklarına doğru gittiğini söylüyor. Bunun yanı sıra cihazlar ayarlanabilir bir ayağa da sahip. Hoparlörleri duvara monte etmek isterseniz bu da mümkün çünkü cihazların arka kısımları da dönebiliyor. Ayrıca her iki cihaz da Bluetooth destekli. Bu sayede sisteme akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden bağlanarak müzik dinleyebilirsiniz.

SC-HTB600, aynı zamanda 4K HDR doğrudan geçişi barındırıyor. Bu da demek oluyor ki görüntü kalitesinde eksilme olmadan 4K ve Dolby Vision içerikler izleyebilirsiniz. HDMI eARC girişiyle de televizyonunuzdan hoparlörünüze Hi-Res Audio formatlar gönderebilirsiniz.

Henüz cihazların fiyatına dair bir bilgi yok ancak geçen seneki amiral gemisi SC-HTB900'ün 700 pound (yaklaşık 5.500 TL) olduğu düşünülürse bir fikir elde edilebilir.