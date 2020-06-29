Panasonic Toughbook A3 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Panasonic, dayanıklılık odaklı yeni Android tableti Toughbook A3'ü resmi olarak duyurdu. Toughbook A3 iş odaklı kullanım için tasarlanan, sağlam bir orta seviye tablet olarak karşımıza çıkıyor.

Panasonic, portföyünün çoğu ticari müşterilerden oluştuğunda tablet pazarında aktif olarak rol almasına rağmen popüler bir marka değil. Şirket, yeni 10.1 inçlik tableti Toughbook A3'ü tanıtarak Android tablet yelpazesine yeni bir cihaz daha ekledi.

Panasonic Toughbook A2'nin halefi olan yeni tablet, daha sağlam, güçlü ve tek şarjla uzun süre çalışabiliyor. Toughbook A3; depolarda çalışanlar, forklift kullananlar, saha görevlileri, teşhis, veri yönetimi ve otomotiv sektöründeki operasyonel kontrolörler ve acil servis personelleri gibi birçok farklı iş kolunda çalışan personeller için tasarlandı.

Toughbook A3, sağlam tasarımını orta seviye özelliklerle birleştiriyor

Donanım tarafında, Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisinden güç alan Toughbook A3, 4 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama sunuyor. Cihaz, 10.1 inç Full HD LCD ekranın yanı sıra video konferans görüşmeleri için bir ön kamera ve mikrofona da sahip. Tablet, yağmurda bile kullanılabilmesini sağlayan kapasitif bir stylus kalemle birlikte geliyor.

Toughbook A3, standart 3200 mAh bataryasıyla 9 saate kadar pil ömrü vadediyor. Diğer yandan pil ömrünü 15,5 saate kadar çıkaran 5500 mAh çift batarya seçeneği de opsiyonel olarak sunulacak. Tablet, ilginç şekilde Android 10 yerine Android 9.0 Pie ile geliyor. Ancak Panasonic'in sağlam tabletler için özel olarak tasarlanmış COMPASS 2.0 kurumsal yönetim araçları paketini destekliyor.

Panasonic'in tableti bağlantı tarafında Bluetooth 5.0, Wi-Fi, ve GPS için Galileo (Avrupa), GLONASS (Rusya), QZSS (Japonya) ve Beidou (Çin) desteği gibi çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca cihaz üzerinde USB-A ve USB C Tipi bağlantı noktaları da bulunuyor. Tablet ayrıca çift SIM desteği ile birlikte geliyor.

Panasonic Toughbook A3 fiyatı

Toughbook A3, ağustos ayında 1.454 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Panasonic, tabletin geniş aksesuar seçeneği ve standart 3 yıllık garanti ile geleceğini belirtiyor.

Panasonic Toughbook A3 teknik özellikler

Ekran: 10.1 inç full HD (1920×1200) LCD ekran

10.1 inç full HD (1920×1200) LCD ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi , GPS

Bluetooth 5.0, Wi-Fi , GPS İşletim Sistemi: Android 9 (Pie)

Android 9 (Pie) Batarya: 3200 mAh (5500 mAh seçeneğiyle)

Panasonic Thoughbook A3 tanıtım videosu: