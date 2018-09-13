Panasonic, Ultra Dayanıklı Tableti Toughbook FZ-L1'i Duyurdu

Panasonic, ABD'nin ardından yeni dayanıklı tabletini Avrupa'ya da tanıttı. İki model seçeceğiyle çıkacak Toughbook FZ-L1'in fiyatı da belli oldu.

Dayanıklı tablet alanında pazar lideri olan Panasonic, Temmuz ayı sonunda ABD'de tanıtılan Toughbook FZ-L1'i şimdi de Avrupa pazarı için satışa sunuyor. Bu 7 inçlik Android 8.1 tablet, ince ve hafif olmasına rağmen oldukça sağlam.

Toughbook FZ-L1, Qualcomm'un dört çekirdekli 1.1 GHz Snapdragon 210 işlemcisine; 2GB RAM ve 16GB eMMC dahili depolama alanına (MicroSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebilir) sahip. Cihazın 7 inçlik dokunmatik ekranı 720p çözünürlüğe sahip, parmaklarla 10 nokta girişini ve aynı zamanda eldivenli ellerle kullanımı destekliyor. Dragontrail Pro camı ile korunan dokunmatik ekran, yağmurlu havalarda açık alanda kullanılabiliyor.

Cihazın aynı zamanda opsiyonel bir barkod okuyucusu da bulunuyor ve 44 tip barkodu destekliyor. Barkod okuyucu arka tarafa monte edilebiliyor. Tabletin arka tarafında bir de LED flaşlı 8MP FHD çözünürlüklü kamera yer alıyor. Cihazın bataryasına gelecek olursak 12 saat boyunca başarılı performans sağlayan 3.200mAh batarya bulunuyor. Micro USB portu ile edilen şarjın süresi ise yaklaşık 2 saati buluyor.

Özellikle depo, restoran, perakende satış mağazaları ve fabrikalarda tercih edilebilecek FZ-L1, bu ortamlara uygun dayanıklılığa sahip ve nispeten hafif. “Wi-Fi” ve “Wi-Fi – 4G” olarak iki farklı versiyonla Avrupa’da piyasaya çıkacak tabletin fiyatları da belli oldu. Cihazın Wi-Fi modelinin fiyatı KDV hariç 1049 euro (7 bin 452 lira); Wi-Fi - 4G modelinin fiyatı ise 1130 euro (8 bin 28 lira) olarak belirlendi.