Pandemi döneminde, oldukça genişlemiş olan akıllı cihazlar seçkisine akıllı maskeler de eklendi. Japonya’da geliştirilen maskeler, akıllı telefon üzerinden internete de bağlanabiliyor.

Teknolojinin erişim alanı gittikçe genişliyor. Hemen her temel ürünün bir de akıllı versiyonu var: Akıllı telefon, akıllı saat, akıllı gözlük, akıllı ekran, akıllı ev diye uzayıp giden bir listemiz bulunuyor. Bu listeye eklenen son ürün ise pandemi döneminde temel ihtiyaca dönüşen maskeler oldu.

Reuters’in haberine göre Japonya’da üretilen bu akıllı maskeler, bir akıllı telefon üzerinden internete bağlanabiliyor. Akıllı maske sesli kontrol arayüzü kullanmayı sağlıyor.

Japonya’dan akıllı maske

Japon girişimi Donut Robotics tarafından geliştirilen yeni maske, normal yüz maskesinin üzerine takılıyor. Japonca olarak söylenen sözcükleri 8 farklı dile çevirebilen maske, kullanıcılarına sesli arayüz kullanma imkanı da sağlıyor. Böylece maskeyi takan kişiler sesli olarak mesaj gönderebiliyor, arama yapabiliyor ve kullanıcının ses seviyesini ayarlayabiliyor.

C-Mask adı verilen maske, akıllı telefonlara Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlanıyor. Böylece maskenin mesaj atma gibi fonksiyonları akıllı telefon üzerinden gerçekleştiriliyor. Ortaya çıkan ürün ise oldukça kullanışlı gözüküyor.

Çaresizlikten bulunan maske

C-Mask’ın üreticisi olan Donut Robotics, koronavirüs döneminde robot rehberlerine ve çevirmenlerine duyulan ihtiyacın durması üzerine 'satabilecekleri bir ürün bulmak için' çalışmalar yaparken bu maskeyi buldu.

Firmanın sadece bir ayda geliştirip prototip haline getirdiği bu maske, Donut Robotics mühendislerinden Shunsuke Fujibayashi tarafından geliştirildi. Fujibayashi daha önce de yüz kaslarınız izleyerek konuşmaları çözümleyen bir sistem üzerinde çalışmalar yapmıştı. Proje için gereken 260 bin dolar ise kitle fonlama sitesi Fundinno’dan hisse satılarak elde edildi.

Firmanın CEO’su Taisuke Ono, yaptığı açıklamada yıllarca robotlar üzerinde çalıştıklarını, yeni ürünleriyle amaçlarının koronavirüs nedeniyle yeniden şekillenen topluma uyum sağlamak olduğunu ifade etti. Firma, Eylül ayından Japonya’ya ilk 5000 adet maskeyi sunacak. Hedeflerinde ise ABD, AB ve Çin pazarları bulunuyor.