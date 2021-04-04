Pandeminin NASA'ya Olan Korkunç Maliyeti Açıklandı

Koronavirüs pandemisi hemen her sektörü olumsuz bir şekilde etkiledi. Aşı çıkana kadar geçen bir yıllık süreçte her sektörde firmalar zor zamanlar yaşadı. NASA da pandemiden olumsuz etkilenen kurumlardan.

Pandeminin başlamasıyla birlikte hem ekonomik hem de sosyal anlamda pek çok zorluk ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar dışarı çıkamamaya, sosyalleşememeye, sürekli ücretsiz izinlere ve kısa çalışmaya rağmen tatil yapamamaya başladı. Firmalar ve kurumlar da çok ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya geldi.

NASA da bu dönemde pek çok projesinde sorunlarla karşılaştı, zamanının ve parasının önemli bir kısmını ekipmanlarını steril tutmaya ayırdı. Kurumun ne kadar çok parayı virüsten korunmaya harcadığı da ortaya çıktı.

3 milyar dolarlık fatura

NASA Denetim Ofisi'nden görevliler, yaptıkları çalışmada pandemi nedeniyle ajansın uğradığı zararın büyüklüğünü ortaya koydu. Buna göre NASA'nın şu andaki ve gelecekteki kayıplarının toplamı ise 3 milyar doları buluyor.

Raporda bu kayıpların hangi projeleri etkilediği de açıklandı. Buna göre Commercial Crew Program olarak adlandırılan ve SpaceX'in astronotları kendi roketiyle ISS'e gönderdiği görevlerde pandeminin etkisi en düşük seviyede oldu.

James Webb Uzay Teleskobu, Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu ve SLS gibi projeler ise rapora göre pandemiden "önemli şekilde" zarar gördü. Ortaya çıkan zararın 1,6 milyar dolarlık kısmının ise 30 büyük program ve projedeki aksamalardan kaynaklandığı belirtildi.

Özellikle yeni projeler etkilendi

Diğer programlar, örneğin henüz başlangıç noktasında olan SLS ve diğer görece yeni programlar çok ciddi sorunlarla karşılaştı. Bu projelerden SLS (Space Launch System), pandemi nedeniyle 355 milyon dolarlık ek ödeneğe ihtiyaç duyuyor. Projenin kullanım süresi boyunca 11 milyar dolar harcanacağını göz önüne alırsak tek yılda bu kayıp çok dikkat çekici.

NASA'nın raporunda öne çıkan noktalardan biri de kurum için en önemli gider kalemlerinden birinin zaman olması. Pek çok programda gecikmeler yaşanırken yeni projelerin geliştirilmesinde de aksaklıklar olacak.