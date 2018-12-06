Renk kartelası konusunda bir dünya markası olan Pantone, 2019'un rengini seçti: Living Coral (Canlı Mercan).

Geleneksel olarak yılın rengini seçen global renk otoritesi Pantone, 2019'un rengini de seçti. Geçtiğimiz yılın rengi ise ultraviolet (kızıl ötesi moru) olarak seçilmişti.

Bu rengin anlamını ifade eden şeyler ise oldukça ilgi çekici: Living Coral... Genellikle olumsuz bir atmosfere sahip olan bir sosyal medya ortamında insanların ihtiyaç duyduğu destek, bakım ve sevgiyi ifade ediyor.

Pantone'un açıklamalarına göre Living Coral, doğada renklerden istenen tanıdık bir enerji yayıyor. İklim değişiklikleriyle birlikte yok olan mercan resiflerinde bulunan bu renk, mercan ağartma ve asidifikasyon yöntemleriyle de zarar görüyor. Living Coral'ın en yakın doğaya yansımasını yukarıdan görebilirsiniz.