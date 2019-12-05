Pantone, 2020 Yılının Rengini Seçti: Klasik Mavi

Dünyanın tüm renklerini bir araya getiren Amerikalı renk şirketi Pantone, her yıl olduğu gibi 2020'de de öne çıkması beklenen rengi belirledi. Pantone'a göre önümüzdeki yılın favori rengi 'Klasik Mavi' olacak.

Pantone Renk Enstitüsü, 2020 Yılın Renginin Pantone 19-4052, yani Klasik Mavi olduğunu açıkladı. Şirket, önümüzdeki yılın öne çıkan rengi klasik maviyi, sakinliği, güveni ve bağ kurmayı teşvik eden güven verici bir mevcudiyet olarak tanımlıyor.

Renk eşleştirme sistemi, seçilen tonun ana renk olan maviden biraz daha koyu olduğunu belirterek "sadeliğin zerafeti" ve "sonsuzluk" olduğunu belirtiyor. Klasik Mavi, 2019'un Canlı Mercan tonuna göre büyük bir sıçrama olsa da yeni renk aynı zamanda geleceğin renklerindeki belirsizliği de temsil ediyor.

Pantone Renk Enstitüsü genel müdürü Leatrice Eiseman, "Etrafımızdaki dünyaya baktığımızda, çok fazla huzursuzlukla yaşadığımızı, bazı günlerde güvende hissetmediğimizi biliyoruz. Mavi her zaman sakinliği ve güvenilirliği temsil eder. Güvenebileceğiniz bir renk." diyor.

Agresif olmayan, zarif, samimi ve şık bir renk olan Klasik Mavi, sakin suları, iyi tasarlanmış bir elbiseyi ve alacakaranlıktaki gökyüzünü yansıtarak birçok insanı ortak paydada buluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca macera dolu ve hızlı tempolu günümüz dünyasında önemli olan gerçeklik, güvenilirlik ve tutarlılık gibi özellikleri de öne çıkarıyor. Eiseman yaptığı basın açıklamasında, "Klasik Mavi, sınırlarımızı yeni bir çağa taşıyan, istikrarlı bir temel oluşturma isteğimizi vurguluyor" dedi.

Klasik Mavi, modadan ev dekoruna ve hatta ürün ambalajlarına kadar çeşitli alanlarda karşımıza çıkacak. Renk tonu aynı zamanda cinsiyetsiz ve mevsimsiz. Yani yaşamın farklı kesimlerinden insanlara ulaşabileceği için bu döneme uygun. Ayrıca Pantone ilk kez bir rengi tanımlarken böylesine hissel olarak genişletti. Pantone, 2020'nin renk tonuna sahip eşyalar piyasaya sürmek için FedEx, Adobe ve mobilya markası The Inside ile ortaklık kuruyor.