Panzer Dragoon, VR Oyunu Olarak Geri Dönüyor

1990’lı yıllarda SEGA Saturn için çıkan Panzer Dragoon oyunu, oyunculara sunulması için yeniden yapılıyor ancak yeniden yapılan Panzer Dragoon oyunu, sanal gerçeklik oyunu olarak geliyor.

Çocukluğunu 1990’lı yıllarda yaşayan oyuncuları nostalji yolculuğuna çıkaracak olan oyunların yeniden yapıldığını son dönemde sık sık görmeye başladık. Bu oyunların son örneklerinden bir tanesi de Panzer Dragoon oluyor.

Oyun piyasasında çok da bilindik olmayan bir oyun geliştiricisi, 1990’lı yılların ortalarında SEGA Saturn konsollar için çıkan Panzer Dragoon oyununun VR versiyonunu duyurdu. Oyunun açıklamasına göre Panzer Dragoon Voyage Record, orijinal SEGA Saturn üçlemesindeki birkaç bölümü kapsayacak ve oyunculara tek oyunculu bir deneyim sunacak.

Panzer Dragoon Voyage Record:

Panzer Dragoon Voyage Record, orijinal oyunun aksine üçüncü şahıs bakış açısını değil birinci şahıs bakış açısını kullanacak ve oyunda VR kontrol cihazları silah olarak kullanılacak. Oyunun ne zaman ya da hangi platformlara çıkacağıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Voyage Record, Japonya’da küçük bir ekip olan Wildman tarafından geliştiriliyor ki ekip, daha önce benzer bir VR oyunu olan The Gunner of Dragoon’u da geliştirmişti. Wildman’in sitesinde yer alan bilgiye göre resmi bir Panzer Dragoon oyunu olmayan The Gunner of Dragoon’da ejderhanın hareketlerini taklit edebilmesi için bir adet de rodeo bulunuyordu.

Nintendo Switch, Google Stadia ve PC platformları için orijinal Panzer Dragoon oyununun yeniden yapımı üzerinde de çalışılıyor. Oyunun kış aylarında geleceği açıklanmıştı ancak kış aylarını geride bıraktığımıza göre oyunun çıkış tarihinin biraz ertelenmiş olduğunu söylemek yanlış olmaz.