Ülkemizin unicorn şirketlerinden Papara, Pakistan merkezli fintech şirketi SadaPay'i satın alıyor.

Türkiye’nin köklü ödeme kuruluşlarından olan Papara, daha önce e-spor takımı SuperMassive’i satın almasıyla gündeme gelmişti. Yıllardır sponsor olduğu takımı satın alan şirket için bu beklenmeyen bir hamleydi. Bunun haricinde İspanya merkezli fintech şirketi Rebellion’ı satın aldığını da görmüştük.

Şimdiyse şirket, gözünü Pakistan’a çevirmiş gibi görünüyor. Ülkenin başarılı start-up şirketlerinden olan ve yine Papara gibi bir ödeme hizmeti sunan SadaPay, detayları henüz açıklanmamış bir anlaşma çerçevesinde Papara tarafından satın alınacak. Endeavor başkanı Adrian Garcia-Aranyos’un kaynak gösterildiği bu gelişme, hem Pakistan’daki start-up gelişimini hızlandıracak hem de Papara’nın globaldeki varlığı vurgulanmış olacak.

30 ila 50 milyon dolarlık bir miktar söz konusu.

Anlaşmanın hemen ardından, teknolojik ilerleme ve pazar genişletme adımlarının hızlanması için bir 10 milyon doların daha şirkete iletileceği belirtiliyor. Bunun haricinde söz konusu satın alım, her ne kadar şirketin yüzde yüzünü kapsıyor olsa da SadaPay’i perde arkasına itmeyecek. Aksine, şirketin operasyon özerkliği devam edecek. Fakat tüm operasyonlar, Papara’nın geniş himayesinde devam edecek.

Güçlü yatırımlarla yoluna devam eden Papara’nın SadaPay ile bu anlaşmayı ne zaman tamamlayacağı henüz belli değil. Fakat hem SadaPay’in daha geniş çaplı finansal çözümler sunması hem de Papara’nın farklı bölgelerde kendisini gösterebilmesi açısında oldukça büyük bir adım olduğu kesin.

Papara’nın 2025 yılında halka arz planlarının olduğu da belirtiliyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?