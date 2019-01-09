Erkek çocukları, sosyal medyada yaptığı bir yayında para karşılığında öpüştüren, daha sonra hakkında yapılan şikayet nedeniyle mahkemeye çıkan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut savunmasını verdi. Mahkemede, bütün olayın kurgu olduğunu ve çocukların gerçekte öpüşmediklerini söyledi.

Sosyal medyada büyük yankı ve infial yaratan olay geçtiğimiz aylarda meydana gelmişti. YouTuber, İzmir Alsancak’da iki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştürmüştü. Toplumdan gelen tepkiler üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilen Bulut Aktuğ’un yargılaması başladı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan Bulut Aktuğ, tutuksuz sanık F.B.B. ve videodaki çocuklar C.S. ile K.Y. ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Herşeyin kurgu olduğu yönünde savunma veren Gaga Bulut, kurgu gereği çekilen kurada öpüşme çıktığını ve çocukların öpüşüyormuş gibi yaptığını söyledi. Çocuklara verdiği parayı da daha sonra geri aldığını belirten Aktuğ, bu videoyu hazırlamaktaki amacının takipçi sayısını arttırmak olduğunu ve takipçi sayısı arttıkça gelirinin de arttığını söyledi.

F.B.B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, bunun suç olduğunu bilmediğini ve paylaşımı da Bulut Aktuğ’un yaptığını söyledi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık F.B.B.’nin üzerindeki adli kontrol şartını kaldırdı. Bulut Aktuğ’un ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.